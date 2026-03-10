1.26 مليار درهم إيرادات «مجموعة يلا» خلال 2025 تعزز ربحيتها السنوية

أعلنت «مجموعة يلا» المحدودة، التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها ومالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن نتائجها المالية غير المدققة للعام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2025، بالإضافة إلى النتائج المالية للربع الأخير من العام نفسه، مؤكدة استمرارها في تحقيق نمو مستقر وتعزيز مكانتها في قطاع الترفيه الرقمي المتنامي في المنطقة.

ووفقاً للبيانات المالية التي أعلنتها المجموعة، بلغت إيرادات الشركة خلال عام 2025 نحو 1.256 مليار درهم (341.9 مليون دولار)، فيما ارتفع صافي الدخل بنسبة 10.4% ليصل إلى 543.9 مليون درهم (148.1 مليون دولار)، مقابل 492.9 مليون درهم (134.2 مليون دولار) في عام 2024.

أما على مستوى الأداء الفصلي، فقد بلغت إيرادات الربع الرابع من عام 2025 نحو 308.1 ملايين درهم (83.9 مليون دولار)، مقارنة مع 333.4 مليون درهم (90.8 مليون دولار) في الربع الرابع من عام 2024، في ظل حفاظ الشركة على زخم أدائها التشغيلي.

كما ارتفع صافي أرباح الشركة خلال الربع الرابع بنسبة 6.2% ليصل إلى 126.7 مليون درهم (34.5 مليون دولار)، مع تحقيق هامش ربح صافي بلغ 41.2%، بينما بلغ هامش الربح الصافي غير المطابق للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً نحو 43.9%.

وفيما يتعلق بقاعدة المستخدمين، واصلت «يلا» توسيع نطاق حضورها في الربع الأخير من العام المالي الماضي، حيث ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 8.2% على أساس سنوي ليصل إلى 44.8 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين المشتركين في الخدمات المدفوعة نحو 10.4 ملايين مستخدم على منصات التواصل الاجتماعي والألعاب التابعة للشركة.

أداء قوي

وفي هذا السياق، أكد يانغ تاو، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا»، أن المجموعة حققت أداءً قوياً خلال عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات السنوية لتصل إلى 341.9 مليون دولار أمريكي، فيما سجل صافي الدخل نمواً بنسبة 10.4% ليبلغ 148.1 مليون دولار.

وأضاف: «أسهم الأداء القوي لمنصاتنا في تعزيز مستويات تفاعل المستخدمين، وهو ما انعكس في ارتفاع عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 8.2% على أساس سنوي ليصل إلى 44.8 مليون مستخدم خلال الربع الرابع من عام 2025».

وتابع قائلاً: «شهدت إيرادات تطبيقات الألعاب تسارعاً ملحوظاً، محققة نمواً سنوياً بنسبة 9.1% خلال العام، نتيجة تركيزنا المتواصل على الابتكار في قطاع الألعاب وتنفيذ حملات تسويقية فعالة، وقد أصبحت لعبتنا الأولى من فئة «ماتش-3» (Match-3) بعنوان «تيربو ماتش» متاحة حالياً، حيث حظيت بتقييمات إيجابية من المستخدمين. كما نعتزم الإعلان عن لعبتنا الاستراتيجية الجديدة ذات الطابع الصحراوي ضمن فئة (SLG) خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو ما نتوقع أن يسهم في جذب شرائح أوسع من المستخدمين وتعزيز حضورنا في سوق الألعاب الرقمية».

مشيراً في الوقت ذاته إلى مواصلة يلا توسيع نطاق دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة منتجاتها، ما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع وتيرة الابتكار في منظومة العمل وتعزيز جهود توطينها بما يلائم احتياجات الأسواق المحلية.

وأضاف: «في إطار استراتيجيتنا للنمو الإقليمي، تواصلت جهود مجموعة «يلا» لتعزيز حضورها في المنطقة لا سيما في المملكة العربية السعودية، حيث شهد العام الماضي إبرام شراكة استراتيجية مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لدعم الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026 وبرامج تطوير المواهب المحلية».

واختتم حديثه قائلاً: «نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز التكامل بين منظومتي التواصل الاجتماعي والألعاب، إلى جانب تطوير قدراتنا التقنية وتوسيع محفظة منتجاتنا، بما يعزز مكانتنا في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سريع النمو ويدعم تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل».

الحفاظ على الريادة

من جانبه، أشاد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا المحدودة، بالنتائج المالية المتحققة خلال العام الماضي والتي شهدت نمواً ملحوظاً في صافي الدخل بنسبة 10.4%، قائلاً: «خلال العام المالي الماضي 2025، تركزت جهودنا على تعزيز مستويات تفاعل المستخدمين مع منصاتنا، إلى جانب رفع القيمة الإجمالية لمنظومة منتجاتنا. فمن خلال تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير آليات تحقيق الإيرادات، عملنا على تقديم تجربة أكثر تميزاً لمستخدمينا عبر منصات التواصل الاجتماعي والألعاب، بما يدعم تحقيق نمو مستدام لأعمال المجموعة».

وأضاف: «شهدت استراتيجيتنا في قطاع الألعاب والتواصل الاجتماعي تطوراً ملحوظاً، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في توجهنا نحو سوق الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فمن خلال التركيز على الابتكار في المنتجات وتعزيز التوطين وتقديم محتوى يعكس الخصوصية الثقافية للمنطقة، نسعى إلى تقديم تجارب رقمية أكثر تفاعلاً تلبي تطلعات المستخدمين في مختلف أنحاء المنطقة».

وشدد إسماعيل على أن مجموعة يلا ستواصل العمل على تعزيز قدراتها التشغيلية، وشراكاتها ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي، إلى جانب توسيع محفظة منتجاتها المستقبلية. قائلاً: «انطلاقاً من نهج عمل يقوم على أحدث التقنيات وفهم عميق لتفضيلات المستخدمين في المنطقة، تمضي مجموعة يلا بثقة نحو ترسيخ ريادتها في مشهد الترفيه الرقمي سريع التطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».