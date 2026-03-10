أسهم الإمارات ترتد مرتفعة.. وسوق دبي يقفز 3%

ارتدت مؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية إلى الارتفاع بعد نحو 40 دقيقة من بداية تداولات جلسة الثلاثاء، وذلك عقب تراجعها في مستهل الجلسة، بدعم من تحسن أداء عدد من الأسهم، لتسجل مكاسبها الأولى منذ 26 فبراير 2026، بعد سلسلة من التراجعات خلال الجلسات السابقة.

وخلال منتصف الجلسة ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3% أو 170 نقطة ليصل إلى مستوى 5922 نقطة، وسط تداولات بلغت نحو 3.2 مليارات درهم.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1% أو 100 نقطة ليصل إلى مستوى 9956 نقطة، مع تداولات قاربت 2.3 مليار درهم.