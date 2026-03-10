تعاون تقني لدعم الحوسبة المتقدمة والأبحاث الأكاديمية في الإمارات

أعلنت عنكبوت، المزود لخدمات الشبكات والحوسبة السحابية لقطاع التعليم في دولة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مع ديل تكنولوجيز، بهدف تعزيز الابتكار التكنولوجي في قطاع التعليم بالدولة. ووقّع الاتفاقية كل من وليد يحيى المدير العام لمنطقة الخليج الجنوبي لدى ديل تكنولوجيز، وطارق الجندي الرئيس التنفيذي لشركة عنكبوت، حيث تعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بإعادة صياغة تجربة التعلّم في دولة الإمارات، من خلال أحدث التقنيات والتعاون الاستراتيجي.

وبموجب هذا التعاون، تستفيد عنكبوت من قدرات ديل في تزويد وحدات معالجة الرسوميات كخدمة لتمكين المؤسسات الأكاديمية من الوصول إلى قدرات الحوسبة المتسارعة، التي تدعم الأبحاث كثيفة البيانات، وتطبيقات التعلّم المتقدم. وقال وليد يحيى المدير العام لمنطقة الخليج الجنوبي لدى ديل تكنولوجيز: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ معايير عالمية للابتكار في التعليم، من خلال التزامها بالتعلّم المدعوم بالتكنولوجيا. وينسجم تعاوننا مع عنكبوت، انسجاماً تاماً مع هذه الرؤية الوطنية، إذ يجمع بين حلول البنية التحتية المتقدمة من ديل، وريادة عنكبوت في شبكات التعليم، من أجل بناء منظومة رقمية جاهزة للمستقبل، تخدم الطلبة والباحثين والمعلّمين في مختلف أنحاء الدولة».

وبدوره، قال طارق الجندي الرئيس التنفيذي لدى عنكبوت: «يمثل هذا التعاون خطوة محورية نحو تطوير التعلّم الرقمي في دولة الإمارات، إذ إن دمج حلول الحوسبة المتقدمة من ديل تكنولوجيز مع خبرات عنكبوت في الحوسبة السحابية والاتصال الشبكي، يتيح للمؤسسات تصور أساليب مبتكرة لتقديم تجربة التعليم».