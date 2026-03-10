عمومية «الشارقة الإسلامي» تعتمد توزيع %20 أرباحاً نقدية وتقر زيادة رأس المال

ترأس معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصرف، الذي عُقد حضورياً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة وإلكترونياً، حيث وافقت الجمعية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بما يعادل 647.1 مليون درهم، بواقع 0.20 درهم للسهم الواحد، مقارنة بـ 15% في العام السابق، تأكيداً على التزام المصرف بتقديم عوائد مستدامة ومجزية للمساهمين.

كما أقرت الجمعية زيادة رأس مال المصرف عبر إصدار حقوق أولوية بقيمة تصل إلى 1.078 مليار درهم، لرفع رأس المال من 3.235 مليارات درهم إلى 4.314 مليارات درهم، من خلال إصدار عدد يصل إلى 1.078 مليار سهم جديد بسعر 2.40 درهم للسهم الواحد، مع تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الزيادة.

أداء استثنائي

وأوضح معالي عبدالرحمن بن محمد العويس أن اجتماع الجمعية العمومية يأتي في مرور خمسين عاماً على تأسيس المصرف، مشيراً إلى أن اليوبيل الذهبي يمثل انطلاقة جديدة نحو مرحلة أكثر طموحاً ترتكز على الابتكار الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتنويع مصادر الدخل، وترسيخ الحوكمة والاستدامة.

حقق المصرف صافي أرباح 1.32 مليار درهم لعام 2025، بزيادة 26% مقارنة بـ 1.05 مليار درهم في 2024. وارتفع الدخل من التمويلات والصكوك الإسلامية إلى نحو 3.9 مليارات درهم، وبلغت توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك 2.3 مليار درهم، فيما ارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 50% ليصل إلى 598.8 مليون درهم.

ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل المخصصات إلى 1.6 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية 897.5 مليون درهم. وانخفضت نسبة التمويلات المتعثرة إلى 3.8% مع ارتفاع نسبة تغطية المخصصات إلى 109%، مما يعكس تحسن جودة المحفظة وكفاءة إدارة المخاطر.

ارتفع إجمالي أصول المصرف بنسبة 14% إلى 90.3 مليار درهم، وبلغ إجمالي تمويل العملاء 45.6 مليار درهم بنمو 19.6%، فيما ارتفعت ودائع العملاء إلى 55.7 مليار درهم. وارتفع معدل العائد على الموجودات إلى 1.55%، والعائد على حقوق الملكية إلى 14.78%.

التوجه المستقبلي

أكد معاليه أن زيادة رأس المال تهدف لدعم مرحلة النمو الجديدة في العقد السادس للمصرف، وتعزيز قدرته على التوسع وتنمية أصوله، مع مواكبة المتطلبات التنظيمية وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل.

وفي ختام الاجتماع، وجّه معاليه الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، كما شكر المساهمين والإدارة التنفيذية وجميع موظفي المصرف على جهودهم في تحقيق هذه النتائج المتميزة.