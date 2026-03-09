تحالف تقني مالي في الإمارات لإطلاق حلول ذكية لإدارة الأجور والمدفوعات

أعلنت شركة ليابيفاي، المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية والعضو في مبادرة «Dubai Founders HQ»، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة موارد للتمويل، إحدى المؤسسات المالية الرائدة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، لإطلاق بطاقة «لياباي» البلاتينية مسبقة الدفع من ماستركارد ضمن إطار مالي منظم وموثوق.

وتهدف البطاقة الجديدة إلى تمكين الموظفين من ذوي الدخل المتوسط في دولة الإمارات من إدارة شؤونهم المالية بمرونة وكفاءة أكبر، عبر تقديم أدوات رقمية تساعدهم على التحكم في تدفقاتهم النقدية اليومية.

وترتكز منصة «لياباي» على خدمة الوصول إلى الأجر المكتسب (Earned Wage Access – EWA)، التي تتيح للموظفين إمكانية الوصول إلى جزء من رواتبهم المستحقة مباشرة عبر التطبيق، ما يمنحهم مرونة أكبر في إدارة مصروفاتهم ويحد من الاعتماد على الائتمان قصير الأجل.

ولا تقتصر المنصة على هذه الخدمة، بل تقدم منظومة مالية رقمية متكاملة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين إنشاء حساب رقمي بشكل فوري، إضافة إلى مجموعة متنامية من الخدمات، مثل التحويلات المالية والمدفوعات الفورية وغيرها من الأدوات المالية اليومية. وتهدف هذه الخدمات إلى مساعدة المستخدمين على تحسين إدارة أموالهم، وتعزيز استقرارهم المالي على المدى الطويل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات، من خلال توفير حلول مالية سهلة الاستخدام وآمنة، تتماشى مع احتياجات الحياة اليومية وتمنح المستخدمين قدراً أكبر من الشفافية والسيطرة على مواردهم المالية.

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل، إن التعاون مع ليابيفاي يعكس التزام الشركة بتقديم حلول مالية مبتكرة وسهلة الوصول، بما يمكّن العملاء من إدارة شؤونهم المالية بثقة ومرونة وأمان.

من جانبه، أكد ألان فيليغاس، الرئيس التنفيذي لشركة ليابيفاي، أن الشركة تعمل على تصميم تجارب رقمية مبتكرة تضع الرفاه المالي للمستخدمين في صميم أولوياتها، من خلال توفير وسيلة سلسة وبديهية وآمنة لإدارة الشؤون المالية.

ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الابتكار المالي في دولة الإمارات، إذ تجمع الشراكة بين خبرة موارد للتمويل في تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والقدرات التقنية والابتكار الرقمي لدى ليابيفاي، بما يتيح تقديم حلول مالية مرنة تلبي احتياجات العاملين في الدولة.