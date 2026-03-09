انطلاق النسخة الـ 43 من معرض «ليالي رمضان» في الشارقة

تستعد إمارة الشارقة لاستقبال النسخة الـ 43 من معرض «ليالي رمضان»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك خلال الفترة من 10 حتى 22 مارس الجاري. يشارك في المعرض أكثر من 210 عارضين، ونحو 700 علامة تجارية محلية وعالمية، ليقدم للجمهور 13 يوماً من الأجواء الرمضانية الممتعة، مع عروض وتخفيضات تصل إلى 75 %، على مجموعة واسعة من المنتجات.

150 ألف زائر

ويستقطب المعرض سنوياً أكثر من 150 ألف زائر من سكان الإمارة وزوارها، ضمن فعاليات الدورة الـ 36 من «مهرجان رمضان الشارقة». ويتضمن المعرض العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتراثية، والمسابقات المفتوحة للزوار، إلى جانب السحوبات التي تؤهل الجمهور للفوز بالجوائز القيمة. كما يتيح المعرض للزوار الاستمتاع بأشهى المأكولات المحلية والعربية والعالمية، والحلويات الشرقية التقليدية في ركن الإفطار.

يأتي المعرض تماشياً مع مستهدفات عام الأسرة، حيث يركز على تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية، وترسيخ التراث الإماراتي. ويستضيف المعرض قرية التراث التي تقدم فعاليات تراثية وفنية ودينية، بالإضافة إلى عرض منتجات الأسر المنتجة، مثل الملابس الشعبية، والمشروبات الرمضانية، والمشغولات اليدوية، والبخور والعطور، والتمور والقهوة العربية، في أجواء احتفالية، تهدف لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

تجارب متنوعة

يمتد المعرض على مساحة تزيد على 18 ألف متر مربع، ويشكل منصة مهمة لدعم قطاع التجزئة، حيث يقدم مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات الزوار لرمضان وعيد الفطر، بما في ذلك العطور ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الصحية، إلى جانب الأجهزة الكهربائية، والتجهيزات المنزلية، والأثاث، والمنسوجات، والأزياء، والملابس الرياضية، والقرطاسية، والمواد الغذائية، والزهور، وألعاب الأطفال.

ويتيح المعرض للزوار تجربة عائلية متكاملة، حيث يضم ركن الأطفال مجموعة من الألعاب الترفيهية، وسط أجواء من المرح والسعادة التي تصاحب ليالي رمضان، لتكون الوجهة المفضلة لجميع أفراد الأسرة، من الساعة 5 مساءً حتى 1 صباحاً، ومن الساعة 3 مساءً حتى 12 ليلاً، خلال أيام عيد الفطر المبارك.