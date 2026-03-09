عمومية «مساكن دبي ريت» توافق على توزيع 550 مليون درهم للنصف الثاني من 2025

أعلن مساكن دبي ريت، صندوق الاستثمار العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمدرج في سوق دبي المالي، عن نتائج اجتماع جمعيته العمومية السنوي الأول، حيث صادق حاملو الوحدات على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 550 مليون درهم عن النصف الثاني من عام 2025.

وأوضح الصندوق أن التوزيعات تعادل 4.2 فلوس للوحدة، ما يرفع إجمالي التوزيعات النقدية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 1.10 مليار درهم بواقع 8.5 فلوس للوحدة. ويعادل ذلك عائداً إجمالياً على التوزيعات بنحو 7.7% استناداً إلى سعر الطرح في الاكتتاب العام الأولي، بما يمثل 86% من صافي الربح قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية.

وقال نبيل محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة مساكن دبي ريت، إن اعتماد التوزيعات النقدية للنصف الثاني من عام 2025 يمثل محطة مهمة لحملة الوحدات ويعكس قوة محفظة الصندوق ونموذجه التشغيلي، إلى جانب الثقة بأسس سوق التأجير السكني في دبي.

وأضاف أن وصول إجمالي التوزيعات لعام 2025 إلى 1.10 مليار درهم، يؤكد التزام الصندوق بتوجيهات التوزيع التي أعلن عنها عند الإدراج، مشيراً إلى أن الصندوق سيواصل الالتزام بأعلى معايير الحوكمة واتباع نهج متحفظ في الرفع المالي وتخصيص رأس المال، مع المضي في تنفيذ محفظة النمو والحفاظ على سياسة توزيع ما لا يقل عن 80% من صافي الأرباح.

وأشار الصندوق إلى أن سوق العقارات السكنية في دبي يستند إلى قاعدة طلب متنوعة وإطار تنظيمي قوي، ما يعزز الثقة بمتانة السوق واستقرار أدائه على المدى الطويل. ويستفيد الصندوق من محفظة متنوعة ذات معدلات إشغال مرتفعة ودخل إيجاري متكرر، إلى جانب إدارة منضبطة للميزانية العمومية.

وخلال عام 2025، سجل مساكن دبي ريت أداءً مالياً قوياً، حيث بلغت الإيرادات 1.95 مليار درهم بزيادة 9% على أساس سنوي، مدعومة بمعدل إشغال للمحفظة بلغ 98.3% ومعدل احتفاظ بالمستأجرين وصل إلى 88%. كما ارتفع صافي الربح قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بنسبة 14.5% ليصل إلى 1.28 مليار درهم.

واعتزم الصندوق ابتداءً من عام 2026، اعتماد توزيعات أرباح نصف سنوية بما لا يقل عن 80% من أرباح الفترة قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية، وذلك وفقاً لسياسة التوزيعات المعتمدة وبعد موافقة مجلس الإدارة ووفق الأنظمة المعمول بها.