إنجاز «ساحة مركز دبي المالي العالمي» قبل الموعد وتأجير 98% من مساحاته

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إنجاز مشروع ساحة مركز دبي المالي العالمي (DIFC Square) وتسليمه على مراحل قبل الموعد المحدد، في خطوة تعكس الطلب المتزايد على المساحات المكتبية داخل المركز، حيث سجل المشروع نسبة تأجير مسبق بلغت 98.45% قبل التسليم.

ويأتي المشروع في ظل النمو المتواصل الذي يشهده المركز المالي، مع استقطابه شركات عالمية جديدة بوتيرة متسارعة، إلى جانب توسع العديد من الشركات المسجلة فيه حالياً.

ولدعم خطط التوسع، تقوم بعض الشركات المسجلة حالياً إما بنقل مكاتبها إلى مساحات أكبر في «ساحة مركز دبي المالي العالمي» أو بتوسيع نطاق أعمالها من خلال تأمين مساحات إضافية هناك. وتشمل هذه الشركات بنك سنغافورة، ودويتشه بنك، وغالاغر للتأمين، وهربرت سميث فري هيلز كرامر، وموديز، وتي بي آي كاب. يُبرز هذا أهمية مركز دبي المالي العالمي ودبي كمركز مالي بارز يُتيح النمو والتوسع. وقد بدأ المستأجرون الذين استلموا مكاتبهم بالفعل أعمال التجهيز. يواصل مركز دبي المالي العالمي مساعدة عملائه في تحديد المساحات الأنسب في جميع أنحاء المركز، وسيُتيح انتقال المستأجرين الحاليين إلى ساحة مركز دبي المالي العالمي مساحة إضافية تبلغ 100,000 قدم مربعة في منطقتي بوابة المركز وقرية البوابة المرموقتين.

وطُوّر المشروع من قبل شركة استثمارات مركز دبي المالي العالمي خلال فترة تصميم وبناء استمرت 24 شهراً، ويوفر نحو 600 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية المصممة لتلبية احتياجات الشركات العالمية. ويتألف من ثلاثة مبانٍ متصلة بواجهات زجاجية، إلى جانب مواقف سيارات مخصصة ومساحات تجارية.

ومن بين المتاجر الشهيرة التي ستفتتح فروعاً لها في المشروع: داك آند رايس، وسادل، وهدسون آند راي، وليبان، وكيكس آند بابلز.

وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، إن إنجاز المشروع قبل الموعد المحدد يعكس التزام المركز بتوفير بنية تحتية عالمية المستوى تمكّن الشركات من التوسع والازدهار، مشيراً إلى أن الطلب القوي من الشركات الدولية الجديدة والتوسع المستمر للشركات الحالية يؤكد جاذبية منظومة المركز ومرونتها.

وأضاف أن المراكز المالية المستقبلية تركز على الابتكار والاستدامة والشمول الرقمي، مؤكداً حرص المركز على أن تتماشى جميع مشاريعه العقارية مع هذه الرؤية، مع تعزيز جودة الحياة التي تسهم في استقطاب الكفاءات العالمية إلى دبي.

ويُعدّ ميدان مركز دبي المالي العالمي جزءاً من خطط المركز الطموحة لتوفير 1.6 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية خلال عامي 2026 و2027، بما في ذلك مشروع مركز دبي المالي العالمي السكني، ومشروع الابتكار 2، وبرج إيمرسيف، مما يُبرز استجابة المركز الاستباقية للطلب المتزايد على مساحات المكاتب المتميزة، والتزامه بدعم المرحلة التالية من النمو في قطاعات الخدمات المالية والابتكار والخدمات المهنية.

وانطلاقاً من جهود مركز دبي المالي العالمي المستمرة لتعزيز مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة، وتماشياً مع بنيته التحتية الأخرى، تم بناء ميدان مركز دبي المالي العالمي وفقاً لمعايير LEED، ومن المتوقع حصوله على شهادة مجلس المباني الخضراء الأمريكي قريباً.