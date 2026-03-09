الحياة في دبي طبيعية والنشاط العقاري مستمر

أكد رامي طبارة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «Stake»، أن الأعمال في دبي تسير بصورة طبيعية رغم التساؤلات المتزايدة في الأوساط الدولية حول الأوضاع في المنطقة، مشيراً إلى أن الحياة اليومية في الإمارة مستمرة بشكل اعتيادي، وأن النشاط الاقتصادي والعقاري لم يتأثر.

وقال رامي طبارة في رسالة وجهها للمستثمرين، إن السؤال الذي تكرر كثيراً خلال الأسبوع الماضي كان: «ما الذي يحدث في دبي؟ وهل يجب أن أقلق؟»، مضيفاً أنه يود أولاً التأكيد على أهمية بقاء الجميع في المنطقة بأمان والالتزام بالإرشادات الرسمية، وفي الوقت ذاته طمأن المجتمع العالمي بأن الأعمال في دبي تسير كالمعتاد.

وأوضح أن الحياة اليومية في الإمارة مستمرة، حيث يمكن للناس الخروج بشكل طبيعي، ولا تزال حركة المرور قائمة، في إشارة إلى استمرار النشاط اليومي بصورة اعتيادية.

وأضاف أن جميع العقارات ضمن محفظة الشركة في كل من الإمارات والسعودية لم تتأثر، كما أن منصة الشركة تعمل بشكل كامل، مشيراً إلى أن النشاط على المنصة لا يزال قوياً، وأكد أن هذا الواقع يعكس عقوداً من التخطيط والاستعداد من قبل قيادة الإمارات ذات الرؤية المستقبلية، ما يعزز ثقة المقيمين والمستثمرين، الذين يدركون حقيقة الأوضاع على أرض الواقع.

وأشار إلى أن مجتمع الأعمال في دبي يعرف جيداً قوة الإمارة ومرونتها، ولفت إلى أن الإمارات أثبتت هذه القدرة على الصمود في مناسبات عديدة، من بينها توترات سابقة في المنطقة، وجائحة «كوفيد 19» عام 2020.

وبين أن الأسس التي تجعل دبي وجهة جاذبة للاستثمار لا تزال قائمة بقوة، وفي مقدمتها النمو السكاني، والبنية التحتية المتطورة، والوضوح التنظيمي. وقال إنه عاش في دبي لأكثر من 20 عاماً، وإن التجربة أثبتت نمطاً واضحاً يتمثل في أن المرونة على المدى الطويل تتغلب دائماً على الاضطرابات قصيرة المدى.