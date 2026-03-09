مركز دبي المالي العالمي يعمل بكامل طاقته

أعلن مركز دبي المالي العالمي زيادة أعداد العائدين إلى مقره منذ آخر تحديث وجه إلى العملاء ومجتمع الأعمال وتجار التجزئة، في 3 مارس 2026، مؤكداً أن المركز مفتوح، ويعمل بكامل طاقته.

وقال المركز عبر حسابه على منصة «إكس»، إن جميع الخدمات التي تقدمها سلطة المركز ما زالت متاحة بشكل كامل، فيما تواصل متاجر التجزئة ومنافذ بيع الأطعمة والمشروبات، العمل وفق ساعاتها المعتادة، مع استئناف الأنشطة في مختلف أنحاء المركز.

ودعا المركز موظفي الشركات والمؤسسات التجارية، إلى الاستمرار في اتباع خطط استمرارية الأعمال الخاصة بشركاتهم، إذا كانت لا تزال قيد التفعيل، وفي حال تأثرت عمليات العملاء الخاضعين للتنظيم، فعليهم الاستمرار في تقديم التحديثات إلى الجهة التنظيمية، عبر بوابة دبي للخدمات المالية، كما دعا إلى اتباع توجيهات حكومة دبي وحكومة دولة الإمارات، بالإضافة إلى الإرشادات الخاصة بالوافدين من بلدانهم.

وأضاف المركز أنه في حال وجود أي تحديثات جوهرية أخرى، سيشاركها مع عملائه عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني، مؤكداً أن سلامة ورفاهية مجتمع الأعمال، تبقى على رأس أولوياته.