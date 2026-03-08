بنك الشارقة يقود إصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار لـ«أمنيات القابضة»

أعلن بنك الشارقة، أحد البنوك التجارية في دولة الإمارات، عن مشاركته بنجاح في إدارة عملية إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي لصالح شركة «أمنيات القابضة». فقد اضطلع البنك بدور مدير رئيسي مشترك ومدير سجل الاكتتاب، وذلك في إصدار لصكوك بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات، بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية البارزة.

وقد شهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث وصلت قيمة الطلبات المسجلة مبلغ 1.8 مليار دولار أمريكي، بما يمثل تغطية حجم الطرح بثلاثة أضعاف، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين، والإقليميين، في الجدارة الائتمانية لشركة أمنيات القابضة، ومتانة قطاع العقارات في إمارة دبي، وقوة الآفاق الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

في مستهل الإصدار، تم تحديد سعر استرشادي أولي عند 7,625%، إلا أن قوة الطلب أتاحت تضييق هامش التسعير بمقدار 37.5 نقطة أساس، وتحديد العائد النهائي عند نسبة 7.25%، مع رفع حجم الإصدار إلى 600 مليون دولار أمريكي. وامتداداً لإصدارات «أمنيات القابضة» السابقة، تم تخصيص نسبة 25% من الصفقة لمستثمرين من المملكة المتحدة، وأوروبا، والأسواق الأمريكية الخارجية، في دلالة على قوة الطلب الدولي وثقة المستثمرين العالميين بالجدارة الائتمانية للشركة، وجاذبية سوق العقارات في دبي عالمياً.

وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: «نحن فخورون بدعم شركة أمنيات طوال مسيرتها في أسواق رأس المال. ويعد هذا الإصدار الثالث محطة بارزة تعكس الانضباط في التنفيذ، والتموضع الاستراتيجي في السوق. كما أن تحقيق تسعير أفضل، وزيادة حجم الصفقة، وإطالة أجل الاستحقاق يعكس قوة الجدارة الائتمانية لشركة أمنيات وخبرة فريقنا في أسواق الدين العالمية».

من جانبه، قال كريشنا بوليبيدي، رئيس الخزينة بالإنابة لدى بنك الشارقة: «يمثل هذا الإصدار ثالث صكوك لشركة أمنيات خلال تسعة أشهر، ونحن سعداء بهذه النتيجة، لا سيما في ظل حالة عدم الوضوح التي تعتري المشهد الجيوسياسي حالياً. وتؤكد مشاركتنا في هذا الإصدار لصالح أمنيات القابضة، التزام بنك الشارقة المستمر بدعم الشركات الإماراتية، في تنويع مصادر تمويلها، من خلال حلول تمويلية مبتكرة في أسواق رأس المال».