قمة «إنفستوبيا» في أبوظبي 26 فبراير المقبل

نظمت «إنفستوبيا» اجتماع الشركاء السنوي بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس «إنفستوبيا»، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال.

وبمشاركة أكثر من 100 مشارك من مجتمع «إنفستوبيا» وشركائها الاستراتيجيين الحاليين والجدد على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وتناول الاجتماع الإعلان عن تنظيم الدورة الرابعة لقمة إنفستوبيا 2025 في العاصمة أبوظبي خلال يومي 26 و27 فبراير المقبل.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «نجحت قمة إنفستوبيا خلال نسخها الثلاث الماضية في ترسيخ مركزها كمنصة استثمارية مبتكرة تسلط الضوء على فرص الاستثمار العالمي، وتطوير الشراكات المستدامة في قطاعات الاقتصاد الجديد لا سيما التكنولوجيا المالية والبنية التحتية والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والإبداعي والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي.

حيث جذبت قمة إنفستوبيا منذ تأسيسها في العام 2021 وحتى الآن أكثر من 5000 مشارك من رجال الأعمال والمستثمرين وكبريات صناديق الاستثمار والمؤسسات الصناعية والتكنولوجية ورواد الأعمال من 59 دولة حول العالم».

وقدم ابن طوق خلال الاجتماع عرضاً تقديمياً حول الإنجازات التي حققتها «إنفستوبيا» منذ انطلاقها وحتى الآن، ومن أبرزها تنظيم 13 جولة لـ«حوارات إنفستوبيا العالمية» التي استهدفت أسواقاً بارزة شملت ميلانو ولندن سنغافورة وموناكو.

وإطلاق مجموعة Next50 Investopia التي تضم نخبة من مؤسسي شركات إماراتية مبتكرة حققت نمواً استثنائياً في عدد من القطاعات الاقتصادية، وكذلك تعزيز الشراكة مع مبادرة «100 شركة من المستقبل» بهدف دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاعات الاقتصاد عبر فعاليات «إنفستوبيا».

من جانبه، قال محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار: «على مدى النسخ الثلاث الماضية، أثبتت قمة إنفستوبيا نجاحها في تحسين بيئة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار العالمي في قطاعات الاقتصاد الجديد، فضلاً عن بناء شراكات استراتيجية مع شركات محلية وعالمية».

وشهد الاجتماع الإعلان عن المجلس الاستشاري لـ«إنفستوبيا» برئاسة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ويضم في عضويته نخبة من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن بيئة الاستثمار والقطاع الخاص في الدولة، وهم:

عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وحارب المهيري، المدير التنفيذي في مكتب أبوظبي للاستثمار، وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، وميرة السويدي، رئيس قسم الشراكات السيادية بشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وحمدة المهيري، مديرة الشؤون الحكومية في شركة «القابضة - ADQ»، ومي نصر الله رئيسة مجلس الإدارة التنفيذية في PJT deNovo.

شراكات جديدة

وتضمن الاجتماع توقيع «إنفستوبيا» 15 اتفاقية جديدة مع جهات شريكة لتعزيز التعاون والشراكة في تنظيم فعاليات ومؤتمرات إنفستوبيا خلال الفترة القادمة في الإمارات وخارجها.

وهذه الجهات هي: مصرف الإمارات للتنمية، إن جي 9 القابضة الشريك الحصري للسفر لـ«إنفستوبيا»، وفيسترا، وستاندرد تشارترد، جيه سي ميديا جروب، وإي إف سي كونسلتنج، وزيرو وان هاندرد فينتشرز، ويورو اتلانتك للاستشارات والاستثمار، دي إتش إل، وآي إم إتش، سولاكس، وويو، والاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا.

والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، ومجلس الأعمال القبرصي لدول مجلس التعاون. ووقع الاتفاقيات عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ومسؤولو الجهات الشريكة.

نسخة جديدة

وأعلن الاجتماع عن تنظيم الدورة الرابعة لقمة إنفستوبيا 2025 في العاصمة أبوظبي خلال يومي 26 و27 فبراير المقبل، تحت عنوان تسخير قوة الاستثمار الضخمة.

والتي سوف ترتكز على 3 محاور رئيسية وهي: حوارات إنفستوبيا ومجتمعات إنفستوبيا الاستثمارية وإنفستوبيا ماركت بليس، والتي ستضم تنظيم عدد من منتديات الأعمال العالمية والطاولات المستديرة ومنها منتدى رجال الأعمال العرب والصينيين ومنتدى مسابقة 100 شركة من المستقبل لريادة الأعمال، وإطلاق دفعة جديدة من الشركات الناشئة ضمن مبادرة 100 شركة من المستقبل، وكذلك مسابقة Fast Forward Challenge بالتعاون مع دي إتش إل.