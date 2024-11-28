اللولو تطلق مبادرة «الإمارات أولاً» لترويج المنتجات الزراعية المحلية

أطلقت اللولو رسمياً في إطار احتفالاتها باليوم الوطني الثالث والخمسين مبادرة «الإمارات أولاً» للترويج للمنتجات المزروعة المحلية ودعم المزارعين في دولة الإمارات.

وتهدف المبادرة، التي تم افتتاحها في اللولو هايبر ماركت في فرسان سنترال مول بأبوظبي، إلى تعزيز الوعي والطلب على المنتجات الزراعية المحلية والسلع المصنعة محلياً في جميع أنحاء دولة الإمارات وخارجها.

حضرت إطلاق المبادرة معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة إلى جانب يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو للتجزئة وعدد من كبار الشخصيات.

وفي كلمتها خلال الفعالية، أشادت الدكتورة آمنة الضحاك بالمبادرة، مشيرة إلى أنها تعزز وصول المنتجات الزراعية المحلية إلى أسواق الدولة. كما أكدت أهمية دعم المزارعين في دولة الإمارات وتوسيع الأسواق الخاصة بمنتجاتهم في جميع أنحاء المنطقة، مشيرة إلى أن مبادرات مثل «الإمارات أولاً» حيوية لتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز أهداف الأمن الغذائي في الدولة.

وأعرب يوسف موسليام، عن فخره بالدور الذي تلعبه مجموعة لولو هايبرماركت في الترويج للمنتجات المحلية، مشيراً إلى أن مبادرة «الإمارات أولاً» لن تدعم القطاع الزراعي فحسب، بل ستسهم أيضاً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لدولة الإمارات.

وقال: «سنواصل تقديم دعمنا الكامل للمساعدة في تعزيز الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات وتعزيز الزراعة المستدامة، وضمان تحقيق منافع طويلة الأجل لهذه الجهود للمزارعين ولمواطني دولة الإمارات ككل».

وتقديراً لإسهاماتهم الكبيرة في القطاع الزراعي الإماراتي، تم تكريم 6 مزارعين إماراتيين متميزين، ممن كرسوا سنوات من العمل الجاد للزراعة المحلية، لالتزامهم بالاستدامة وكونهم رواداً في مجالاتهم.

وشمل المكرمين عبدالله الهاشمي من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وحمدان العريفي من شركة الإمارات الدولية الزراعية المتقدمة، وناجي الحارثي من مزرعة هيفن العضوية، وحسين الزعابي من مزرعة البدال للإنتاج الحيواني، وفهد الكتبي من واحة النعام، وسميرة معتوق من مصنع معتوق.

وبالإضافة إلى إطلاق البرنامج، وقعت لولو مذكرة تفاهم مع شركة سلال. حيث وقعها حميد الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة سلال، وسليم أم أيه، مدير العمليات العالمية في مجموعة لولو للتجزئة. وستساعد الشراكة في تعزيز العلاقات القوية داخل القطاع الزراعي المحلي، وخلق المزيد من الفرص للمزارعين للوصول إلى أسواق التجزئة.