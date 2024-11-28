بنك الاتصالات الصيني يفتتح فرعاً له في «دبي المالي العالمي»

افتتح بنك الاتصالات الصيني (BOCOM)، أحد أقدم المؤسسات المالية وأول بنك وطني مملوك للدولة الصينية، مكتباً جديداً له في مركز دبي المالي العالمي، معززاً بذلك وجوده العالمي في منطقة الشرق الأوسط.

وقد اختار البنك مركز دبي المالي العالمي لإطلاق مكتبه الجديد نظراً لإطاره القانوني والتنظيمي المتميز ومنظومته المالية المتينة، بحضور عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي وعدد من كبار الشخصيات.

ويعد بنك الاتصالات الصيني خامس أكبر بنك في الصين وخامس بنك صيني يفتتح مكتباً له في مركز دبي المالي العالمي، الذي يضم أكثر من 45 شركة صينية.

كما تلقى المركز اهتماماً من عدد من البنوك وشركات الأوراق المالية من الصين وهونج كونج، والتي تتطلع إلى تعزيز تواجدها والتوسع في المنطقة.

وسيلعب افتتاح فرع لبنك الاتصالات الصيني ضمن منطقة مركز دبي المالي العالمي في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من خلال الاستفادة الكاملة من قدرات المركز ومكانته بالإضافة إلى مزاياه الإقليمية والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

واليوم، تعد الصين أكبر شريك تجاري لدبي. ويتزامن الافتتاح مع مرور 40 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين، ويتوافق مع ذكرى مرور 20 عاماً على تأسيس مركز دبي المالي العالمي.

وتأسس بنك الاتصالات الصيني في عام 1908 وهو مُدرج في بورصتي هونج كونج وشنغهاي، ويعرف بكونه أحد البنوك المؤثرة على النظام العالمي، واحتل المرتبة التاسعة في قائمة أكبر 1,000 بنك رئيسي في العالم من حيث رأس المال من الدرجة الأولى من قبل مجلة «ذا بانكر».

وقال جيمينج شو، رئيس مجلس المشرفين في بنك الاتصالات الصيني: «يعتبر مركز دبي المالي العالمي مركزاً مالياً دولياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويسعد بنك الاتصالات الصيني أن يكون جزءاً من المنظومة الديناميكية لمركز دبي المالي العالمي».

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسعدنا أن نرحب بانضمام بنك الاتصالات الصيني إلى مركز دبي المالي العالمي في وقت يسعى فيه البنك إلى الوصول إلى الفرص الكبيرة المتاحة نظراً للعلاقات العميقة بين الإمارات والصين. ومع افتتاح البنك لفرعه الجديد، سيشكل جزءاً أساسياً من المنظومة البيئية المزدهرة .

حيث ينضم إلى أكثر من 230 بنكاً، و27 من أصل 29 بنكاً مؤثراً على مستوى العالم، يتخذون من مركز دبي المالي العالمي منصة للاستفادة من المنطقة الزمنية الاستراتيجية لدبي، والبيئة القانونية والتنظيمية الداعمة، فضلاً عن الوصول إلى أكبر مجموعة من المواهب في مجال الخدمات المالية في المنطقة. كما نتطلع إلى الارتقاء بمستقبل القطاع المالي من خلال التعاون مع بنك الاتصالات الصيني».