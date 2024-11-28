الإعلان عن جدول فعاليات منتدى «وورلديف دبي»

كشفت «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة الأولى من نوعها فـي المنطقة والمتخصصة فـي قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين «دييز» و«وصل» العقارية، عن جدول جلسات عمل ومتحدثي فعاليات منتدى «وورلديف دبـي» المتخصص بقطاع التجارة الرقمية.

والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبـي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) يومي 4 و5 ديسمبر المقبل.

وينطلق المنتدى، الذي تنظمه «وورلديف»، المنصة الدولية المختصة بتمكين الشركات العاملة في قطاعي التجارة عبر الحدود والتجارة الرقمية من النمو دولياً، بكلمة افتتاحية لمعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، تليها كلمة رئيسية للدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، رئيس مجلس إدارة دبي كوميرسيتي.

كما سيشهد المنتدى حضور مورودالي عليماردون، نائب رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان وممثلين عن أبرز المؤسسات والشركات والهيئات المختصة بقطاع التجارة الرقمية وما يزيد على 5 آلاف زائر من 40 دولة، وذلك لمناقشة الابتكارات والتوجهات الناشئة فـي القطاع إقليمياً وعالمياً، مع التركيز بشكل خاص على فرص النمو التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية D33،.

والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وإلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للاقتصاد الرقمي والتجارة الدولية.

وقال الدكتور محمد الزرعوني: «نجحت دبي في ترسيخ ريادتها لأهم أسواق التجارة الرقمية على مستوى العالم، ويعود ذلك إلى المبادرات والاستراتيجيات الرامية إلى تسريع عجلة التحول الرقمي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي جعلت من دبي مركزاً لأكبر الشركات العالمية على مستوى القطاع.

كما أن استضافة دبي كوميرسيتي، المنضوية تحت مظلة دييز، للمنتدى تأتي في إطار جهودها لتطوير منظومة متكاملة للقطاع، تحقيقاً لمستهدفات إمارة دبي الاستراتيجية والرامية إلى زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني غير النفطي».

من جانبه، قال عمر نارت، الرئيس التنفـيذي لمنصة «وورلديف»: «يركز جدول أعمال المنتدى على أهمية التعاون الدولي في دفع عجلة التقدم والابتكار، ويقدم قائمة متحدثين متنوعة تضم نخبة من أبرز الأسماء في قطاعي التجارة الرقمية والتجارة عبر الحدود، مما يؤكد الدور المحوري لهذين القطاعين في تشكيل ملامح مستقبل التجارة العالمية.

ومع اقتراب موعد انعقاد المنتدى، نفخر بتوفير منصة تجمع قادة الفكر والمبتكرين ورواد القطاع من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز الحوار عبر الحدود وتبادل الأفكار وبناء شراكات استراتيجية تمكن الشركات من توسيع نطاق أعمالها واستكشاف فرص نمو جديدة».

وتتضمن فعاليات المنتدى جلسات نقاشية ودراسات للحالة وجلسات تدريبية، حيث تركز الجلسات النقاشية على محاور رئيسية تشمل مستقبل التجارة الرقمية والتسويق والاقتصاد الرقمي والخدمات اللوجستية، وخدمات الدفع والذكاء الاصطناعي، في حين تقدم دراسات الحالة رؤى قيمة مستمدة من واقع خبرة الجهات الرائدة في القطاع.

بما في ذلك استراتيجيات النمو والتوسع العابر للحدود وأساليب التسويق الرقمي الفعّالة وتقنيات التجارة الرقمية متعددة القنوات. أما الجلسات التدريبية فهي مخصصة لمنح الحضور نصائح قابلة للتنفيذ في مجال زيادة حجم الأعمال وتوسيع نطاقها، ومهارات البيع في الأسواق الإلكترونية، وطرق بناء العلامة التجارية على منصة أمازون.

ومن بين فعاليات المنتدى، جلسة نقاشية مع محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، تتناول فرص النمو التي تتيحها أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033 وتعزيز دورها في الاقتصاد الرقمي والتجارة الدولية. كما يشارك هادي بدري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية لتسليط الضوء على المكانة المتميزة لإمارة دبي، بوصفها مركزاً عالمياً لقطاع التجارة الإلكترونية.

ويستضيف المنتدى ممثلين عن أبرز الجهات الفاعلة في قطاع التجارة الرقمية على مستوى العالم، من بينهم فراز خالد، الرئيس التنفيذي لمنصة نون، والذي سيشارك في جلسة نقاشية حول موضوع التجارة السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على آليات التوصيل المبتكرة،.

بالإضافة إلى أليستير كروكر، الرئيس التنفيذي لشركة تريدلنغ، والذي سيتحدث عن أبرز التوجهات في قطاع التجارة الإلكترونية بين الشركات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب ممثلين عن شركات ميتا وأمازون وعلي بابا ومايكروسوفت وغيرها.

ويتناول المنتدى موضوع الخدمات اللوجستية المستدامة في جلسة نقاشية مع مانوسيج جانجولي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى شركة أرامكس؛ وانيس يلماز، المدير الإداري لشركة وايدكت التابعة للخطوط الجوية التركية؛ وتوبياس شونبرغ، شريك أول في مكتب رولاند بيرجر الشرق الأوسط.