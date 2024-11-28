«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تواكب الاحتفال بعيد الاتحاد

تعود تجربة التسوق الفريدة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لتقدم أسعاراً مخفضة تصل إلى 90 % على مجموعة واسعة من المنتجات التي تقدمها أكثر من 3000 متجر مشارك، و500 علامة تجارية رائدة.

وتتميز هذه النسخة الأحدث من «3 أيام من التخفيضات الكبرى» عن الدورات الماضية؛ لأنها ستنطلق خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة التي تتزامن من احتفالات عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات مع إضافة يوم آخر لها لتصبح أربعة أيام من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، وذلك للمرة الأولى التي يتم فيها تمديد فترة التخفيضات.

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات هائلة على تشكيلة واسعة من المنتجات، بدءاً من الملابس، والأحذية، والإكسسوارات، وحتى مستحضرات التجميل، ومنتجات العناية بالصحة.

وكذلك الترفيه، والأجهزة الإلكترونية، والأدوات المنزلية، ومستلزمات المطبخ، مما يمنح المتسوقين فرصة الحصول على أرقى الأزياء، أو تجديد أجواء منازلهم، أو شراء الهدايا لأحبائهم.

وتتوفر عروض ترويجية حصرية عبر مجموعة كبيرة من العلامات التجارية الشهيرة، حيث يمكن الاستفادة من التخفيضات في مراكز التسوق ووجهات البيع بالتجزئة، بما في ذلك ممشى الخوانيج، وبرجمان، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر مردف، وسيركل مول، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي مول، وابن بطوطة مول، ومول الإمارات، وميركاتو، ونخيل مول، والواحة مول، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وذا آوتلت فيليدج، ووافي، وغيرها الكثير.