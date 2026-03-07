عدد زوار «دبي مول» يقترب من مستوياته قبل الاعتداءات

استبعد محمد العبار، مؤسس إعمار، أن يشهد سوق العقارات في دبي تباطؤاً، مؤكداً أن رؤوس الأموال الذكية ستواصل الاستثمار رغم الاعتداءات الإيرانية السافرة. وقال لـ«سي إن بي سي» إن قطاع العقارات في الإمارات لا يعتمد على الاقتراض المصرفي، وسياسات الدولة تعيد الثقة بسرعة كبيرة.

وأضاف العبار معلقاً على الاعتداءات الإيرانية السافرة قائلاً: «أصحاب رؤوس الأموال الحقيقية يدركون أن دولة كهذه، بقيادة مستقرة وأمن مُثبت، قادرة على تحقيق الإنجازات، وسيضاعفون جهودهم في هذا الصدد».

وأردف: «الاعتداءات الإيرانية السافرة لن تزيد الإمارات إلا قوة»، وأكد أن الحياة تعود تدريجياً إلى طبيعتها، مضيفاً أن حركة الزوار في «دبي مول» قد انتعشت بالفعل لتصل إلى 190 ألف زائر يومياً، مقارنة بمتوسط 250 ألف زائر يومياً قبل الاعتداءات الإيرانية السافرة. وقال: «يقترب عدد الزبائن الذين يرتادون مطاعمنا من 80 إلى 85%، وذلك خلال 4 أو 5 أيام فقط من بدء الاعتداءات».