8.4 مليارات درهم تداولات الأسهم المحلية خلال 3 جلسات

سجلت تداولات أسواق الأسهم المحلية نحو 8.4 مليارات درهم خلال 3 جلسات، موزعة بواقع 4.86 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.5 مليارات درهم في سوق دبي بعد التداول على 2.3 مليار سهم، عبر 138.2 ألف صفقة.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات قد أعلنت إغلاق سوقي أبوظبي ودبي، الاثنين والثلاثاء الماضيين، استناداً إلى دورها الإشرافي والتنظيمي على الأسواق المالية.

واستحوذ سهم «سالك» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع بقيمة جاوزت 822.4 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ638.5 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» جاذباً 413 مليون درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي عند 5917.22 نقطة، متراجعاً بـ9.01% في 3 جلسات.

وارتفعت أسهم أجيليتي للمخازن 6.45%، ودبي للتأمين 6.25%، فيما استقر سهما الوطنية للتأمينات العامة وسكون تكافل عند 6 دراهم و1.5 درهم . وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9903.36 نقاط منخفضاً 5.27% خلال 3 جلسات.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 611.7 مليون درهم في 3 جلسات، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 467.7 مليون درهم، ثم «إي آند» بسيولة 407.4 ملايين درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال 3 جلسات أسهم دار التأمين 25.25%، والبحيرة الوطنية للتأمين 14.75%، والفجيرة الوطني 9.13%، وأم القيوين للاستثمارات 8.76%، وفيرتيغلوب 7.84%.

في المقابل، تراجعت أسهم الدار العقارية 14.2%، وبريسايت 14.1%، وأسمنت الخليج 13.8%، ورأس الخيمة العقارية 13.6%، والصير للمعدات 13.4%.