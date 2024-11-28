«الفجيرة للموارد الطبيعية» تعرض أفضل الممارسات بمعرض التعدين

شاركت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في الدورة السادسة عشرة من معرض ومؤتمر التعدين 2024 في دبي. واستعرضت المؤسسة خلال مشاركتها تجاربها ومشاريعها التعدينية الناجحة في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة من خلال المعرض المصاحب للمؤتمر.

كما قدمت المهندسة سامية الصريدي، مدير إدارة الجيولوجيا والتعدين في المؤسسة ورقة بعنوان (أفضل الممارسات وفرص الاستثمار في قطاع التعدين في الفجيرة).

وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أن المشاركة للعام السادس عشر على التوالي يعكس التزام المؤسسة بدعم رؤية دولة الإمارات 2030 من خلال بناء اقتصاد مستدام ومتقدم، مع الحرص على تحقيق أفضل العوائد الاقتصادية والاجتماعية للإمارة.

مشيراً أنها فرصة لتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية والعالمية، وعرض جهود الفجيرة في مواكبة التحديات المستقبلية، وتحسين مستوى أداء الأعمال في قطاع التعدين عبر قنوات ذكية لتسهيل رحلة المستثمر في اقتناص الفرص الواسعة والمجدية للاستثمار التعديني، مؤكداً أن المؤسسة وبتوجيهات من القيادة الرشيدة تعمل على وضع الخطط الطموحة للنهوض بالقطاع التعديني.