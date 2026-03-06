الاقتصاد والسياحة: الفنادق والمنتجعات ومراكز التسوق تقدم خدماتها ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة

أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أنه في ظل التطورات الإقليمية الجارية، يواصل القطاع السياحي في دولة الإمارات أداء عمله وفق التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، مع متابعة دقيقة ومستمرة لمختلف المستجدات.

وأوضحت الوزارة أن الفنادق والمنتجعات والمعالم السياحية والثقافية ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الدولة تستقبل ضيوفها وتقدم خدماتها ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة، وبالالتزام الكامل بمعايير السلامة والجودة.

وأضافت أن الجهات المعنية تتابع بشكل يومي أوضاع التشغيل ومستويات الإشغال لضمان استمرار تقديم الخدمات بسلاسة، ومعالجة أي تحديات قد تطرأ بسرعة وكفاءة، داعية الزوار إلى التواصل المباشر مع منشآت الإقامة أو مزودي الخدمات السياحية للحصول على أحدث التفاصيل المتعلقة بالحجوزات أو البرامج.

وأكدت الوزارة أن سلامة الزوار وراحتهم تظل في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى مواصلة العمل بتنسيق وثيق مع شركائها في القطاع لضمان استقرار واستمرارية التجربة السياحية في الدولة وفق المعطيات القائمة.

من جانبها أكدت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي أن الفنادق والمعالم السياحية والتجارب الترفيهية والمواقع الثقافية والمتاحف في مختلف أنحاء الإمارة تواصل عملها على النحو المعتاد، وتستقبل الزوار وتقدم خدماتها بشكل طبيعي.

وأشارت الدائرة إلى أنها تتابع التنسيق بشكل مستمر مع الجهات الحكومية المختصة لضمان تقديم الدعم اللازم للزوار الموجودين حالياً في الإمارة، إضافة إلى الشركاء والموظفين وجميع أفراد المجتمع المحلي، بما يسهم في تعزيز تجربة الزائر والحفاظ على استمرارية القطاع السياحي

وفي السياق ذاته، تواصل الوجهات الترفيهية في جزيرة ياس استقبال الزوار يومياً، مقدمة مجموعة واسعة من الأنشطة والتجارب العائلية، خاصة خلال فصل الربيع وفترة العطلة الرسمية للطلاب.

وتبقى المدن الترفيهية في الجزيرة مفتوحة أمام الزوار، وتشمل عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، حيث توفر هذه الوجهات تجارب ترفيهية متنوعة تناسب مختلف الأعمار.

وتشهد هذه الوجهات إقبالاً من العائلات التي تحرص على استغلال العطلة الرسمية للطلاب في زيارة المعالم السياحية والمتاحف والوجهات الترفيهية التي توفر برامج وأنشطة متنوعة تجمع بين الترفيه والتعليم والمعرفة.