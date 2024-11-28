تبادل للرؤى والأفكار ونشاط تجاري كبير في «الخمسة الكبار»

تواصلت أمس بمركز دبي التجاري فعاليات النسخة الخامسة والأربعين من معرض الخمسة الكبار Big 5 Global، أبرز حدث لقطاع البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، الذي تبلغ قيمة مشاريعه قيد التنفيذ نحو 9 تريليونات دولار.

وقالت جوزين هيجمانز، نائبة الرئيس لفعاليات الإنشاءات بشركة «دي إم جي إيفينتس»: «يتواصل النشاط الحافل في المعرض مع الكثير من المناقشات الملهمة من جانب قادة من مختلف أنحاء قطاع الإنشاءات لتبادل الأفكار والرؤى من أجل مستقبل القطاع.

كما شهد المعرض نشاطاً تجارياً كبيراً، حيث وقعت شركات عدة اتفاقيات شراكة وصفقات جديدة، ما أظهر النمو المستمر والأهمية التي يحظى بها المعرض كمنصة للتعاون والابتكار والفرص الثمينة في قطاع التنمية الحضرية والبناء».

وافتتح معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية قمة قادة Big 5 Global بخطاب رئيسي حدد رؤية القيادة لمستقبل القطاع. كما شارك في القمة فريد ميلز، مؤسس The B1M، الذي أكد الدور التحويلي لقطاع البناء. وقال: «لا توجد صناعة أخرى يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر على هذا الكوكب من البناء. في كل مرة يقولون فيها «المسألة مستحيلة»، نثبت لهم في قطاع البناء خطأهم».

بالتوازي مع ذلك، استكشفت قمة GeoWorld أحدث التطورات في التكنولوجيا الجغرافية والبيانات. وفي كلمته في القمة، قال الدكتور حسني غديرة، مدير المشاركة البحثية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي:

«الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية وعلم المياه الحضرية أمر ضروري لتحديد المناطق المعرضة للخطر أثناء الظروف الجوية القاسية وتنفيذ حلول فعالة في المنطقة». وجمعت قمة IFMA Global للشرق الأوسط قادة صناعة إدارة المرافق من جميع أنحاء العالم لإعادة تعريف مستقبل هذا المجال، مع التركيز على الابتكارات والاستراتيجيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة.

مشاركة البلدية

وتشارك بلدية دبي في المعرض، حيث تستهدف استعراض أحدث توجهاتها الداعمة لتطوير وتعزيز ريادة قطاع البناء والتشييد في الإمارة، واستكشاف أحدث الممارسات والابتكارات في مجال البناء، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز قنوات الشراكة مع رواد الصناعة على مستوى العالم.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تأتي مشاركتنا في المعرض ضمن جهودنا المتواصلة والرامية إلى تعزيز التخطيط العمراني المستدام والارتقاء بريادة المنظومة البنائية المتقدمة، وتسخير كل الإمكانات لتطوير قطاع بناء ذكي ومستدام ورائد عالمياً، بما يعزز من تطلعاتنا ومستهدفاتنا لجعل دبي مدينة رائدة وجاذبة ومستدامة.

كما يفتح المعرض مسارات متعددة وآفاق متكاملة للارتقاء بالشراكات المثمرة مع القطاع الخاص، وكذلك تعزيز قنوات تواصل فعال مع المتعاملين واطلاعهم على استراتيجيات ومبادرات حكومة دبي في مجال البناء والتشييد، والذي يُعد أحد القطاعات الحيوية الرئيسة ورافداً مهماً من روافد الاقتصاد المحلي».

وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «يمثل المعرض فرصة لاستعراض الخدمات المتكاملة التي تقدمها بلدية دبي في مجال البناء والأنظمة الجيومكانية، وجهودها في تشجيع ممارسات البناء الحديثة كالطباعة ثلاثية الأبعاد، ونمذجة معلومات البناء وغيرها من الخدمات والمبادرات الداعمة لتطوير قطاع البناء والتشييد في دبي.

وسترعى بلدية دبي بالشراكة مع المنظمين منطقة ضمن المعرض ستكون مخصصة لأنظمة البناء الحديثة، وذلك بهدف استقطاب الشركات العالمية الرائدة والعاملة في هذا المجال لعرض منتجاتها». كما تشارك بلدية دبي في معرض ومؤتمر جيو وورلد «GeoWorld» المصاحب.

والذي يجمع الحكومات والتقنيين من مختلف الصناعات وقادة الأعمال، والباحثين والأكاديميين من شتى أنحاء العالم لمناقشة واستكشاف أحدث التطورات في تكنولوجيا المعلومات الجغرافية والبيانات المكانية، إضافة إلى مشاركتها في مؤتمر «LiveableCitiesX»، المتخصص بتعزيز الاستدامة الحضرية، والمصاحب أيضاً لمعرض الخمسة الكبار.

كما يشارك قياديون ومدراء وخبراء من بلدية دبي في العديد من الجلسات النقاشية، وورش العمل في الحدث، أبرزها المشاركة في القمة العالمية لقادة البناء والتشييد.

والتي تجمع أبرز الشخصيات من الجهات الخاصة والحكومية لمناقشة سبل تعزيز الشراكة، وبناء استراتيجيات تعزز قطاع تشييد البناء في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

كما ستشارك البلدية في حوارات ثرية خلال قمة الخمسة الكبار لتكنولوجيا المستقبل، والتي تجمع قادة بارزين لوضع رؤية مستقبلية ديناميكية ومترابطة للبناء من خلال التعاون وحلول التفكير المستقبلي.

بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات التحويلية والرؤى المتعددة لتحفيز الابتكار في قطاع البناء. إلى جانب ذلك، تشارك البلدية في جلسات حوارية تقدم رؤية معمقة حول التكنولوجيا والاستدامة وطرق البناء الحديثة، وتغطي جوانب متعددة من المشهد العالمي والإقليمي والمحلي تحت سقف واحد، وذلك خلال الجلسات.

غرفة دبي

من جانبها، استعرضت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فرص وآفاق قطاع البناء والإنشاءات، وذلك خلال لقاء أعمال نظمته في مقرها الرئيسي على هامش المعرض، واستقطب اللقاء أكثر من 214 مشاركاً من ممثلي الشركات العالمية المشاركة في المعرض، الذين تعرفوا على أحدث اتجاهات قطاع البناء والتشييد. وتم تنظيم لقاء الأعمال للمشاركين في معرض الخمسة الكبار.

وجرى خلال اللقاء تحليل أحدث التطورات والبيانات والاتجاهات التي يشهدها قطاع البناء، إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الواعدة التي تزخر بها دبي لمجتمع الأعمال العالمي.

واستعرض اللقاء المقومات التنافسية التي ترسخ مكانة دبي بوصفها وجهة مثالية لنمو وتوسع أعمال الشركات العاملة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع البناء والإنشاءات.

كما اطلع المشاركون خلال اللقاء على حزمة البرامج والمبادرات التي تقدمها غرفة دبي العالمية بهدف دعم القطاع الخاص في الإمارة للنمو والتوسع في الأسواق العالمية الواعدة واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة.

وخلال كلمته الافتتاحية، قال حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: «نحرص على دعم كل قطاعات الأعمال الرئيسية، وفي مقدمتها قطاع البناء والإنشاءات الذي يؤدي دوراً حيوياً في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الإسهام في تطوير المشاريع التنموية.

ويشكل لقاء الأعمال على هامش معرض الخمسة الكبار منصة لتوسيع التعاون والشراكات، واستشراف الفرص الواعدة التي تقدمها دبي للشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي».

وناقش اللقاء ضمن جلسة حوارية مجموعة من المحاور، من ضمنها استشراف آفاق تطور القطاع في ظل الزخم الواسع الذي يشهده قطاع البناء في دبي، وسبل تعزيز الفرص التي تقدمها الإمارة للمستثمرين، وذلك من خلال تحليل واقع ومعطيات السوق وتحليل أبرز التوجهات والمستجدات في القطاع.

أجنحة الدول

واحتفل الحدث أيضاً بجهود التعاون الدولي من خلال أجنحته الوطنية النابضة بالحياة مثل تركيا والصين والمملكة العربية السعودية والبحرين وإيطاليا وغيرها.