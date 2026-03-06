الاقتصاد: استمرار استقبال الزوار في الإمارات مع الالتزام بمعايير السلامة والجودة

أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة استمرار استقبال الزوار في مختلف الوجهات السياحية بالدولة، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والجودة المعتمدة.

وأوضحت الوزارة - في بيان على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي - أن القطاع السياحي في الدولة يواصل عمله وفق التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة، مع متابعة دقيقة ومستمرة للمستجدات.

وقال البيان : إن سلامة الزوار وراحتهم تظل في مقدمة أولوياتنا، ونواصل العمل بتنسيق وثيق مع شركائنا في القطاع لضمان استقرار واستمرارية التجربة السياحية في الدولة وفق المعطيات القائمة. وأضاف البيان - أن الفنادق والمنتجعات والمعالم السياحية والثقافية ومراكز التسوق تستقبل ضيوفها وتقدم خدماتها ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والجودة.وأشار إلى أن الجهات المعنية تتابع بشكل يومي أوضاع التشغيل ومستويات الإشغال، لضمان استمرار تقديم الخدمات بسلاسة ومعالجة أي تحديات قد تطرأ بسرعة وكفاءة.

ودعت الوزارة الزوار إلى التواصل المباشر مع منشآت الإقامة أو مزودي الخدمات السياحية للحصول على أحدث التفاصيل المتعلقة بالحجوزات أو البرامج.

كانت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي قد أعلنت ، أن جميع الفنادق والمعالم والتجارب السياحية في الإمارة تواصل عملياتها التشغيلية بصورة طبيعية، وتستقبل الزوار من السياح والضيوف كالمعتاد، وقد وجّهت مؤخراً المنشآت الفندقية في الإمارة إلى تمديد إقامة النزلاء غير القادرين على السفر في ظل الظروف الراهنة، مؤكدة تحمّلها كامل تكاليف فترة التمديد.