الاتحاد للطيران تستأنف جدول رحلات محدود اعتباراً من اليوم

أعلنت الاتحاد للطيران استئناف جدول محدود للرحلات التجارية اعتباراً من اليوم 6 مارس 2026، حيث ستشغّل رحلات بين أبوظبي وعدد من الوجهات الرئيسية.

وأفادت الناقلة في بيان صحفي اليوم، بأنه سيتم استيعاب المسافرين الذين لديهم حجوزات سابقة على هذه الرحلات في أقرب وقت ممكن، كما أصبحت التذاكر متاحة للبيع عبر موقعها.

ودعت الناقلة المسافرين وأفراد الجمهور إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يتم التواصل معهم مباشرة من قبل الاتحاد للطيران أو في حال امتلاكهم حجزاً مؤكداً على إحدى هذه الرحلات الجديدة.

جاء هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بعد إجراء تقييمات شاملة للسلامة والأمن.

وتواصل الاتحاد للطيران رصد الوضع عن كثب، ولن يتم تشغيل أي رحلات إلا بعد استيفاء جميع معايير السلامة.

ومن المقرر بحسب الناقلة تشغيل الرحلات من وإلى أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 19 مارس إلى أحمد آباد، بانكوك، بنغالور، القاهرة، كولومبو، دلهي، فرانكفورت، هانوي، حيدر آباد، جدة، كوالالمبور، لندن (هيثرو)، مدريد، مالي، ميلان (مالبينسا)، موسكو (شيريميتيفو)، مومباي، نيويورك (جون إف. كينيدي)، باريس، بوكيت، الرياض، روما، سيئول (إنتشون)، تورنتو، وزيورخ.

وتخضع جميع الرحلات للموافقات التشغيلية، وقد تطرأ عليها تعديلات بحسب أوضاع المجال الجوي الإقليمي.

ولا تزال جميع الرحلات التجارية الأخرى المجدولة من وإلى أبوظبي معلقة حالياً.

وسيتلقى المسافرون المتأثرون تواصلاً مباشراً من الاتحاد للطيران لتأكيد حالة رحلاتهم وإطلاعهم على الخيارات المتاحة.

ونصحت الناقلة جميع المسافرين بالتحقق من تحديث بيانات التواصل في حجوزاتهم، ومتابعة بريدهم الإلكتروني للاطلاع على آخر المستجدات.

كما دعت العملاء الى التحقق من حالة رحلتهم على الموقع الإلكتروني قبل التوجه إلى المطار، والتأكد من تحديث بيانات التواصل الخاصة بهم في الحجز.