«برجيل القابضة» توصي بتوزيع 120 مليون درهم أرباحاً عن 2025

أوصى مجلس إدارة برجيل القابضة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 120 مليون درهم عن السنة المالية 2025، بما يعادل 0.02 درهم للسهم الواحد، في خطوة تعكس التزام المجموعة بتعزيز العوائد للمساهمين مع الحفاظ على مرونة مالية تدعم خطط التوسع والنمو المستقبلية. وجاءت هذه التوصية عقب عام شهد أداءً مالياً قوياً للمجموعة، مدعوماً بزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية المتقدمة وتوسع شبكة منشآتها الطبية.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، إن عام 2025 شهد زخماً واضحاً في أعمال المجموعة بفضل شبكة متكاملة من المرافق الصحية ومراكز التميز المتخصصة، إضافة إلى التوافق مع أولويات الرعاية الصحية الوطنية. وأضاف أن الاستثمارات المستمرة في المنظومة الصحية، إلى جانب الكفاءات الطبية والكوادر البشرية، أسهمت في تحقيق نمو قوي وتحسين جودة الأرباح.

وسجلت برجيل القابضة نمواً في إجمالي الإيرادات بنسبة 9.5% على أساس سنوي لتصل إلى 5.49 مليارات درهم، وبلغ صافي الربح 503 ملايين درهم، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 39.5 %، في حين ارتفع هامش صافي الربح إلى 9.2 %، مدعوماً بارتفاع الرافعة التشغيلية.