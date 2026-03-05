«2 بوينت زيرو» تستكمل الاستحواذ على أغلبية في ISEM الإيطالية

أعلنت مجموعة «2 بوينت زيرو»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن استكمالها رسمياً صفقة الاستحواذ على حصة أغلبية في مجموعة ISEM الأوروبية الرائدة في التغليف، والتي تقدم خدماتها إلى مجالات التجميل والموضة والمنتجات الفاخرة والمكملات الغذائية وغيرها.

وقد بلغت قيمة الصفقة 704 ملايين درهم، تم تمويلها عبر مزيج من رأس المال الثانوي والأولي، بهدف تسريع وتيرة النمو وفرص التوسع العضوي وغير العضوي.

وبموجب الصفقة، تمتلك مجموعة «2 بوينت زيرو» حالياً حصة 60.8% في مجموعة ISEM، بينما سيمتلك «بنينسولا كابيتال» والمستثمرون الأقلية النسبة المتبقية البالغة 39.2%.

وتمثل هذه الخطوة انطلاقة شراكة استراتيجية بين مجموعة «2 بوينت زيرو» و«بنينسولا كابيتال»، حيث سيعمل الطرفان معاً على تعزيز مكانة ISEM الريادية من خلال توسيع فئات المنتجات وحضورها الجغرافي، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية عبر مختلف عمليات الشركة، من التصنيع وصولاً إلى إدارة علاقات العملاء، إضافة إلى دعم عمليات استحواذ نوعية تستهدف توسيع القاعدة الصناعية للشركة وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتنوع منتجاتها.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي في مجموعة 2 بوينت زيرو: «يمثل استكمال الصفقة خطوة مهمة في مسار خططنا التنموية الطموحة على المستوى العالمي، وإنشاء منصة قابلة للتوسع في مجال التغليف، ليصبح سادس القطاعات التي تركز على المستهلك ضمن محفظتنا. وخلال زيارتنا لمرافقISEM، بدا جلياً المستوى المتقدم من الأتمتة واستخدام أنظمة التجميع بالروبوتات المتطورة والبنية التصنيعية الحديثة، التي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، والمحافظة على أعلى معايير الجودة، وتعزيز الأداء».

وأضافت: «يأتي دخولنا إلى قطاع التغليف في ظل استمرار تحقيقه معدلات نمو سنوية مركبة قوية عبر عدة قطاعات فرعية، مثل الأغذية والأدوية والمنتجات الفاخرة. وبفضل سجلنا الحافل في تنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز تكامل العمليات، لدينا كل المقومات التي تتيح لنا دعم ISEM في تسريع توسعها الدولي، إلى جانب التوسع في مجالي التغليف الأولي والثانوي، وتحقيق عوائد طويلة الأجل لمساهمينا».

خطوة حيوية

ويمثل استكمال الصفقة خطوة حيوية نحو توسع مجموعة «2 بوينت زيرو» في مجال التغليف، من خلال إنشاء القطاع السادس الذي يركز على المستهلك ضمن محفظة المجموعة، بما يعزز التكامل الاستراتيجي مع أعمالها الحالية في مجالي الجمال والملابس. تأسست مجموعة ISEM عام 1949 ويقع مقرها في بولونيا بإيطاليا، وهي شركة رائدة تجسد قيمة علامة «صنع في إيطاليا»، المعروفة عالمياً بجودتها، وابتكارها، وارتباطها الوثيق بعملاء رئيسيين في قطاع المنتجات الفاخرة. تشمل قائمة عملائها العالميين الرئيسيين كلاً من LVMH، وKiko، وGucci، وL'Oréal، وPuig، وCoty Lancaster. وتنتج مجموعة ISEM العلب الصلبة والقابلة للطي، والورق الحريري، والأكياس الخاصة بالتغليف، وتتمتع الشركة بحضور صناعي واسع يمتد عبر 11 مصنعاً بمساحة إجمالية تتجاوز 100,000 متر مربع.

خطط توسعية

وقال بورخا برادو، الشريك المؤسس لشركة بنينسولا كابيتال: «يمثل استكمال هذه الصفقة بداية مرحلة جديدة ومهمة لمجموعة ISEM التي رسخت مكانتها شريكاً مفضلاً في التغليف لأبرز العلامات الفاخرة على مستوى العالم، وسيمنحها هذا الاستثمار رأس المال والدعم الاستراتيجي والانتشار الدولي اللازم لتسريع خططها التوسعية. ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع مجموعة «2 بوينت زيرو» ستضيف قدرات هامة من شأنها إحداث نقلة نوعية، ليس فقط على مستوى ISEM، بل أيضاً في القيمة المقدمة لعملائها. ونتطلع إلى العمل معاً نحو مرحلة جديدة من نمو الأعمال وتوسع نطاقها».

الالتزام المباشر

وقال فرانشيسكو بينتوتشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ISEM: «يمثل هذا اليوم محطة جديدة في مسيرة المجموعة، فقد أصبحنا أكثر قدرة على توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز حضورنا، مع الحفاظ على الدقة والاهتمام بالتفاصيل والالتزام المباشر الذي يميز طريقة عمل ISEM. وستبقى خبرات فرقنا وعلاقاتنا الراسخة مع أبرز دور العلامات الفاخرة العالمية في صميم استراتيجيتنا ونموّنا. وعبر تعاوننا مع مجموعة «2 بوينت زيرو» و«بنينسولا كابيتال»، بات لدينا الإطار الداعم لتوسيع حضورنا عالمياً بثقة أكبر».

وقدم الشركاء وكبار المستشارين في مكتب المحاماة العالمي الرائد «هوغان لوفلز» الاستشارات القانونية لمجموعة «2 بوينت زيرو» وبنينسولا كابيتال فيما يتعلق بجوانب الاستحواذ من طرف المشتري، بما في ذلك مسائل الاندماج والاستحواذ، والاستثمار الأجنبي المباشر، وقضايا المنافسة.

كما تولّت شركة «ليغانس» تقديم المشورة لبنينسولا كابيتال بشأن إعادة استثمارها في ISEM واتفاقيات المساهمين المبرمة مع مجموعة «2 بوينت زيرو»، فيما قدّمت «فان كامبن ليم» الاستشارات المتعلقة بهيكلة الصفقة. وفي المقابل، قدمت شركتا «غاتي بافيزي بيانكي لودوفيتشي» و«هربرت سميث فريهيلز كرامر» الاستشارات المتعلقة بعمليات البيع.