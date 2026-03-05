"فلاي دبي" تستأنف رحلاتها بجدول مخفض وتوجه إرشادات مهمة للمسافرين

أعلنت شركة "فلاي دبي" عن استئناف رحلاتها الجوية عبر شبكتها وفق جدول رحلات مخفض، موجهة نصيحة هامة لعملائها بعدم التوجه إلى المطار إلا في حال امتلاكهم حجزاً مؤكداً أو تأكيداً رسمياً يفيد بإعادة حجز الرحلة.

وأوضح متحدث باسم الشركة في بيان صدر اليوم أنه يجري العمل باستمرار على تحديث جدول الرحلات وإضافة المزيد منها، بالتزامن مع رفع القيود المفروضة على المجال الجوي.

وأضاف أن الشركة تواصل مراقبة الوضع عن كثب، مشيراً إلى احتمالية أن تستغرق الرحلات مدة زمنية أطول من المعتاد نتيجة للتحويل المؤقت لبعض المسارات الجوية.

كما نوه البيان إلى أنه لن يُسمح للعملاء الذين لديهم رحلات ربط عبر دبي على شبكة الشركة بالسفر إلى وجهاتهم الأصلية، إلا إذا كانت رحلة الربط قيد التشغيل الفعلي.