إطلاق المرحلة الثانية من «أربيان هيلز أستيت»

أعلنت شركة أربيان هيلز للتطوير العقاري عن الإطلاق الرسمي للمرحلة الثانية من مشروعها «أربيان هيلز أستيت» خلال حفل رفيع المستوى حضره نخبة من رواد قطاع العقارات ومجموعة من المستثمرين.

ويمتد المشروع الذي تبلغ قيمته 22 مليار درهم على مساحة 244 مليون قدم مربعة، ويحتضن مرافق خدمية وترفيهية متكاملة، وكذلك مساحات خضراء واسعة، ومراكز تجارية، ومنشآت رياضية وتعليمية.

هذا ويأتي هذا الإعلان بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من المشروع، التي أطلقت في أبريل 2024 وحظيت بإقبال واسع واهتمام كبير من المستثمرين والعملاء.

وأحيا الحفل النجم العربي الكبير راغب علامة، الذي قدم مجموعة من أجمل أغانيه وسط تفاعل كبير من الحضور، إلى جانب الأداء المبهر لفرقة «جيبسي كينغز» العالمية، التي أضافت طابعاً فنياً مميزاً للحفل بعروضها الموسيقية الفريدة.

وتقدم المرحلة الثانية من المشروع فرصة استثنائية للعيش والاستثمار، بفضل موقعها الاستراتيجي والمرافق المتكاملة التي تلبي مختلف احتياجات السكان، حيث تلتزم الشركة بمواصلة تقديم مشاريع مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز من مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية في قطاع العقارات.

ويعتبر «أربيان هيلز» أحد أبرز المشاريع العقارية في المنطقة، حيث يجمع بين التخطيط العمراني المتميز والموقع الاستراتيجي.