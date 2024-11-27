«بريد فرشار» نظام تراسل ثوري وُلد في دبي

يستعد بريد فرشار «FRSHAR Mail» كأول نظام بريد إلكتروني معزز بالذكاء الاصطناعي تم تطويره بالكامل داخل دولة الإمارات في متحف المستقبل في دبي للانطلاق قريباً، ما يعزز مكانتها مدينة عالمية في مجال التقدم التكنولوجي والذي يعد حلاً مبتكراً مصمماً لتوفير أمان وخصوصية وراحة تركز على المستخدم.

ويتميز بريد فرشار «FRSHAR Mail» بأساليب المصادقة البيومترية متعددة الطبقات، مثل بصمة الإصبع والتعرف على الوجه ومسح شبكية العين، مما يلغي الحاجة إلى كلمات المرور التقليدية ما يضمن وصولاً سلساً وآمناً بعيداً عن تفاصيل تسجيل الدخول.

ولتعزيز سلامة المستخدم، يشتمل البريد على تقنية NFC المتقدمة للتفاعل الآمن مع الجهاز وبطاقات التشفير القائمة على رقاقة EMV المصممة خصيصاً للعملاء من الشركات الذين يسعون إلى حماية البيانات بشكل أكبر.

ويلتزم «بريد فرشار» بخصوصية البيانات وحمايتها؛ فهو لا يشارك في أنشطة التنقيب عن البيانات أو تتبعها مدعوم بجدار حماية ASIF، وهو عبارة عن طبقة أمان تم تصميمها لمنع الوصول غير المصرح به وحماية الاتصالات من الاختراقات. ويضمن جدار الحماية المبتكر هذا الحفاظ على خصوصية اتصالات المستخدمين وأمانها، مما يضع معياراً جديداً في مجال الخصوصية الرقمية.

ومن الميزات المتطورة في «بريد فرشار» الذكاء الاصطناعي ASIF، ذاتي التعلم يتطور ويتفاعل ويتعلم من سلوك المستخدم. ويخصص استجاباته لتعكس شخصيته ويساعد في المهام اليومية مثل إدارة الجداول الزمنية وإرسال ردود البريد الإلكتروني.

والجدير بالذكر أن الذكاء الاصطناعي في ASIF مصمم بمعرفة شاملة بالأنظمة القانونية المحلية لمنع المستخدمين من إرسال رسائل قد تؤدي إلى تداعيات قانونية عن غير قصد. وهذا لا يجعله بريداً إلكترونياً ذكياً فحسب، بل يجعله آمناً بشكل مسؤول، مما يخلق تجربة تواصل هادئة وخالية من القلق.

وتمتد قدرات «بريد فرشار» إلى ما هو أبعد من الاستخدام الفردي؛ حيث سيستفيد عملاء الشركات الذين يستخدمون البريد على أنظمة Android وiOS و Windows و Mac وLinux أيضاً من جدار حماية ASIF و ASIF AI دون أي تكلفة إضافية. ونتيجة لذلك، يدمج البريد بسلاسة بين الأمان من الدرجة الأولى ودعم الذكاء الاصطناعي عبر جميع المنصات.

ومع رؤية FRSHAR 2030 التي تهدف إلى إشراك 4 مليارات مستخدم نشط بحلول عام 2030، فإن هذه المنصة التي ولدت في دولة الإمارات ستحدث ثورة في مجال التواصل عبر البريد الإلكتروني، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال المراسلات الرقمية الآمنة والموثوقة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وخلال حفل الإطلاق، سيسلط الرئيس التنفيذي الضوء على النهج الثوري الذي تتبعه منصة «بريد فرشار» في التخلص من كلمات المرور التقليدية من خلال المصادقة البيومترية المتقدمة التي تشمل بصمة الإصبع والتعرف على الوجه ومسح شبكية العين، مما يسهل الوصول إلى البيانات مع زيادة الأمان إلى أقصى حد، كما سيتم إجراء تحديثات مستمرة مع تقديم ميزات جديدة كل 3-7 أيام للحفاظ على الخدمة متطورة ومتجاوبة مع احتياجات المستخدمين.