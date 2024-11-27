«جيديا» تنطلق من الإمارات لتعزز حلول المدفوعات الرقمية إقليمياً

أعلنت شركة «جيديا»، مزود حلول المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط، أنها بصدد توسيع نطاق هذه التقنية الثورية لتشمل جمهورية مصر العربية، بعد النجاح الذي حققته في الإمارات والسعودية، وذلك في إطار سعيها نحو تعزيز الابتكار في كل الأسواق عبر حلولها الأكثر تطوراً، وذلك تزامناً مع نجاحها في تحقيق نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية والإمارات بفضل حلول نقاط البيع عبر الهواتف الذكية SoftPos كأول شركة تطلق الخدمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأطلقت «جيديا» خدمة SoftPos في المملكة العربية السعودية منذ عامين، بدءاً بشبكة ضمت آلاف التجار في أنحاء المملكة كافة، وتعد هذه التقنية المطابقة لمعايير MPOC وCPOC حلاً مبتكراً يتيح للتجار إمكانية قبول المدفوعات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى أجهزة نقاط البيع التقليدية، ما يسهم في تسهيل عمليات الدفع وتقديم خيارات متعددة ومتطورة للتجار والمستهلكين على حد سواء.

يأتي ذلك في إطار نهج جيديا واستراتيجيتها الشاملة لتعزيز حلولها الرقمية المبتكرة، وتقديم حلول جديدة تلبي متطلبات الأسواق في مختلف البلدان، وتتماشى مع التطور السريع الذي يشهده القطاع في الفترة الحالية، والرغبة في توسيع نطاق خدماتها لتشمل أسواقاً جديدة، كما تعكس هذه الخطوة التزام الشركة الراسخ نحو تقديم تجربة فريدة من نوعها للعملاء تسهم في تيسير نمط حياتهم وجعل مدفوعاتهم أكثر سلاسة وأماناً، مع الأخذ في الاعتبار تدابير سلامة وأمان المعاملات المالية الرقمية، إضافة إلى أمن بيانات العملاء وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وتعد شركة جيديا لاعباً رئيساً في قطاع المدفوعات الإلكترونية والحلول الرقمية في الشرق الأوسط، حيث تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر في المملكة العربية السعودية، كما تلعب دوراً كبيراً لتعزيز الاقتصادات الرقمية في البلدان الأخرى التي توسعت بها إقليمياً، سواء جمهورية مصر العربية أو الإمارات العربية المتحدة.