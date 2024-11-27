بقيمة 2 مليار دولار.. ناسداك دبي تستقبل أول إدراج لسندات سيادية صينية في المنطقة

احتفلت ناسداك دبي بإدراج سندين بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من وزارة المالية في جمهورية الصين الشعبية، حيث يعد هذا الإصدار أول إدراج لسندات سيادية صينية في منطقة الشرق الأوسط، مما يعزز مكانة ناسداك دبي كبورصة عالمية رائدة للإصدارات الدولية.

تعد هذه السندات الصينية والمكونة من سند بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 3 سنوات، والثاني بقيمة 0.75 مليار دولار لمدة 5 سنوات، دليلاً على ثقة الصين القوية في مكانة دبي كمركز مالي محوري للوصول إلى أسواق المال العالمية.

احتفالاً بهذا الإدراج، قرع تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، جرس افتتاح السوق في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.

وقال تشانغ ييمينغ: «نحن فخورون بالاحتفال بهذا الإدراج البارز لسندات سيادية صينية بقيمة 2 مليار دولار في ناسداك دبي، حيث يعد هذا الإدراج الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. ويعكس هذا الإنجاز التعاون المالي القوي بين دولتي الصين والإمارات، كما يعبر عن ثقة العالم في الاقتصاد الصيني. ومع احتفالنا بمرور 40 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يؤكد هذا الإدراج على مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يمثل هذا الإدراج إنجازاً في رحلة التعاون المستمرة بين ناسداك دبي والجهات المصدرة الدولية. ويؤكد على رؤيتنا المشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد لأسواق المال».

علاوة على ذلك، وصلت القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في ناسداك دبي إلى 43 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الصكوك والسندات المدرجة إلى 139 مليار دولار من خلال 160 عملية إدراج، مع العلم أن أكثر من 50% منها صادر عن جهات سيادية وحكومية، ما يعكس جاذبية ناسداك دبي المتزايدة للمصدرين من الجهات السيادية الدولية.