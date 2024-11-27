«دبليو كابيتال» تبيع طابقاً كاملاً بمشروع «ريف 1000» في دبي لاند بـ 25 مليون درهم

أعلنت شركة «دبليو كابيتال» عن نجاحها في بيع طابق كامل من مشروع «ريف 1000» بمجمع دبي لاند السكني في وقت قياسي بقيمة 25 مليون درهم.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية: «نجحنا من جديد في بيع دور سكني كامل في أحد المشاريع السكنية المميزة في دبي وهو في مشروع (ريف 1000) الذي تطوره شركة ريف للتطوير العقاري في مجمع دبي لاند السكني».

ويضم مشرع «ريـف 1000» استوديوهات وشققاً من غرفة وغرفتي نوم، ويعكس هذا المشروع الابتكار والفخامة والتناسق مع الطبيعة من خلال تصميمه الفريد وعناصره المعمارية المدروسة.

ويتميز المشروع بتقنية «الحدائق المغمورة المكيفة»، الأولى من نوعها عالمياً، والتي توفر بيئة محكمة التحكم في المناخ مستوحاة من العالم الطبيعي، مما يساعد على خلق بيئة مثالية للاسترخاء والتفاعل الاجتماعي على مدار العام.

وقد أعلنت شركة ريف للتطوير العقاري، عن نفاد جميع الوحدات في مشروعها السكني الجديد «ريف 1000» في يوم إطلاقه الأول، ويبلغ إجمالي قيمته الاستثمارية 175 مليون درهم.

ويضم المشروع 125 وحدة سكنية حصرية تتنوع تصاميمها لتلبي احتياجات أنماط الحياة المختلفة، حيث تتراوح المساحات من استوديوهات بمساحة 436 قدماً مربعاً إلى منازل تاون هاوس بمساحات تصل إلى 1653 قدماً مربعاً.

كذلك، ساهمت خطة الدفع المبتكرة التي قدمتها الشركة في جعل هذا المشروع الفاخر أكثر جاذبية للمشترين. ومن المتوقع أن يتم تسليم مشروع «ريف 1000» خلال الربع الرابع من عام 2026.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر أن تقوم شركة «ريف للتطوير العقاري»، بإطلاق مشروع «ريف 999» في منطقة الفرجان الحيوية، والذي يبعد 10 دقائق عن المارينا ومطار آل مكتوم.

وأكد وليد الزرعوني، أن بيع الوحدات السكنية من مشروع «ريف 1000» بالكامل يعكس حالة السوق الإيجابية، موضحاً أن سوق دبي يقدم العديد من الخيارات السكنية التي تناسب جميع الفئات، لذا فهذا التنوع المتوفر في السوق يحقق معادلة النجاح التي يطمح إليها اقتصاد دبي بشكل عام، والقطاع العقاري على نحو خاص.

على جانب آخر، نوه الزرعوني، بأن هذا التنوع الكبير والطلب غير المسبوق في القطاع العقاري في إمارة دبي وعوامل الاقتصاد الداعمة سهلت تحقيق مبيعات قياسية أسبوعياً وشهرياً وسنوياً، وعلى مدار 4 سنوات متواصلة، مضيفاً إن هذا التنوع كفيل أن تستمر التصرفات العقارية في صعود حتى تصل إلى تريليون درهم خلال سنوات قليلة مقبلة.