دبي عاصمة عالمية للعملات المشفّرة

أصبحت دبي اليوم عاصمة عالمية للعملات المشفرة، بفضل تطوير أحد أكثر الأطر التنظيمية تقدماً على مستوى العالم، بحسب تقرير حديث لموقع «أكسيس نيوز واير» accessnewswire.

وأشار الموقع إلى أنَّ سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي VARA، التي تأسست بموجب القانون رقم 4 لسنة 2022، لتكون أول جهة تنظيمية مستقلة من نوعها على مستوى العالم، بدأت بجذب أنظار كبرى منصات التداول والشركات العاملة في قطاع التشفير. وأكَّد الموقع أنَّ منصات عالمية مثل «بينانس» و«باي بيت»، سعت سريعاً للحصول على التراخيص تحت مظلة، في خطوة تعكس تحوّلاً هيكلياً في القطاع، وليس مجرد توجه دعائي.

وأضاف الموقع: «بينما تشهد الساحة الدولية ارتباكاً تنظيمياً وعمليات إنفاذ متزايدة ومناخاً سياسياً مضطرباً، تقدم دبي نموذجاً مغايراً: الوضوح القانوني والاستقرار المؤسسي» وسلط الموقع الضوء على جهود «VARA»، والمجالات التنظيمية التي تغطي مختلف الأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية، وهي: الاستشارات، الوساطة، الحفظ، التداول، الإقراض والاقتراض، التسوية، وإدارة المحافظ الاستثمارية.

وشدد الموقع على أنَّ «ما يميز النظام التنظيمي في دبي ليس فقط وضوحه، بل لهجته الحازمة؛ فهو لا يهدف إلى دعم المضاربات قصيرة الأمد، بل إلى تأسيس بنية تحتية رقمية مستدامة ومتوافقة مع المعايير الدولية، بما في ذلك معايير مجموعة العمل المالي».

ويعقّب ستيفان كورسغارد الرئيس التنفيذي لشركة Aston VIP المتخصصة في استشارات تنظيم الأصول الرقمية في الإمارات والمملكة المتحدة: «هذا ليس صندوق رمل تجريبي، وما يحدث في دبي هو إعادة تموضع اقتصادي طويل الأمد، الشركات التي تأتي إلى هنا ليست مغامِرة، بل مؤسسات تبني على أرض قانونية صلبة».

وفي الوقت الذي لا تزال فيه بعض الأنظمة التنظيمية حول العالم غير مستقرة، باتت دبي تقدم بديلاً عملياً، ففي دبي، النظام جاهز ويعمل بالفعل، وقد دعمت الحكومة هذا التوجه من خلال سن قوانين واضحة، إلى جانب استثمارات كبرى في البنية التحتية المالية الرقمية.

ويوضح كورسغارد: «نرصد اهتماماً متزايداً من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، ليس فقط من الشركات الناشئة، بل من مؤسسات كبرى أيضاً، لقد أصبحت دبي وجهة موثوقة».

وشدد الموقع على أنَّ دبي لا تنظر إلى تنظيم الأصول الرقمية كاتجاه مؤقت، بل كجزء من بنية اقتصادية مستدامة؛ فالهدف طويل الأمد هو دمج الأصول الرقمية مع النظام المالي التقليدي، من خلال تطبيقات تشمل إصدار الأصول الحقيقية، الحفظ المؤسسي، والصناديق المرمّزة.

وختم الموقع تقريره بالقول: «في ظل هذا التوجه التنظيمي المدروس، وليس القائم على الاستثناءات، فإن دبي تقدم اليوم واحدة من أقوى المنصات القانونية في العالم للمؤسسين والمديرين التنفيذيين الباحثين عن بيئة موثوقة، واستثمار مؤسسي، ونقطة انطلاق نحو أسواق ناشئة».