«الشارقة لإدارة الأصول» تطلق مبادرة «سلة المواد الغذائية»

أطلقت شركة الشارقة لإدارة الأصول؛ الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، مبادرة «سلة المواد الغذائية»، ضمن برنامجها للمسؤولية المجتمعية، بهدف دعم الأسر المتعففة في إمارة الشارقة، وتعزيز قيم التكافل والتراحم التي يجسدها الشهر الفضيل.

وقال سالم المدفع، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وقطاع تجربة العملاء في الشارقة لإدارة الأصول: «تجسد المبادرة التزامنا الراسخ بدعم مختلف فئات المجتمع، وتعكس حرصنا على ترجمة قيم العطاء والتكافل والتعاون التي يرسخها شهر رمضان المبارك، والمتأصلة في مجتمع دولة الإمارات، ونؤمن بأن تمكين موظفينا من المشاركة الفاعلة في المبادرات الإنسانية يعزز ثقافة المسؤولية المجتمعية المشتركة، ويسهم في إحداث أثر مستدام يعود بالنفع على المجتمع ككل».

وتابع المدفع: «تحرص الشركة على مدار العام على إطلاق وتنفيذ مبادرات نوعية تعزز حضورها المجتمعي، وتدعم مسيرة التنمية المستدامة، من خلال شراكات استراتيجية فاعلة تسهم في خدمة مختلف فئات المجتمع، وترسيخ دور الشركة كشريك مسؤول في التنمية».

وتضم السلة 12 نوعاً من الأطعمة والمشروبات الأساسية، جرى اختيارها بعناية لتلبية احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم، وشارك موظفو الشركة في المبادرة التطوعية لتعبئة السلال الغذائية، في تجسيد عملي لثقافة العطاء والعمل بروح الفريق، وترسيخاً لمفهوم المسؤولية المشتركة داخل بيئة العمل، وتأتي هذه الجهود بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، التي تتولى توزيع السلال على الأسر المستحقة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وتنظيم.