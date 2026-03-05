«الإمارات دبي الوطني» يستكمل توزيع الأرباح النقدية

استكمل بنك الإمارات دبي الوطني، في الثاني من مارس الجاري، توزيع الأرباح النقدية السنوية بقيمة 6.3 مليارات درهم على المساهمين، ما يبرز الموقف المالي القوي للبنك.

وقال البنك في إفصاح لسوق دبي المالي: «بفضل الأداء المالي الاستثنائي للمجموعة في عام 2025، تمت الموافقة على توزيع أرباح عادية قدرها 100 فلس لكل سهم في الاجتماع التاسع عشر للجمعية العمومية للمجموعة، الذي عقد في 17 فبراير 2026».

قدرات متنامية

وأضاف البنك: «إن القدرات المالية المتنامية لبنك الإمارات دبي الوطني، تتيح للمجموعة مواصلة تحقيق أهدافها الاستراتيجية بثقة، والحفاظ على نهج تشغيلي اعتيادي، ما يوفر وضوحاً وثقة راسخة لكل من السوق والمستثمرين، على حد سواء، خلال هذه الفترة».