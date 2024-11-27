أدنوك تُطلق شركة "XRG" الاستثمارية بقيمة 290 مليار درهم

أعلنت "أدنوك" اليوم عن إطلاق "XRG"، شركةً استثمارية دولية رائدة في مجالي الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات تبلغ قيمتها المؤسسية أكثر من 290 مليار درهم "80 مليار دولار" وذلك بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة "أدنوك".

تهدف الشركة الجديدة إلى زيادة قيمة أصولها بأكثر من الضعف خلال العقد المقبل من خلال الاستفادة من النمو في الطلب على الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات مدفوعاً بالتوجهات العالمية الرئيسية الثلاثة المتمثلة في النقلة النوعية في منظُومة الطاقة، والنمو السريع للذكاء الاصطناعي، ونهوض الاقتصادات الناشئة.

واستناداً إلى خبرات "أدنوك"، وصفقات الاستحواذ الدولية النوعية التي نفذتها مؤخراً، ستركز الشركة الاستثمارية التي ستزاول أعمالها بشكل مستقل مبدئياً على تطوير ثلاث منصات استراتيجية رئيسية لتحقيق القيمة تشمل "منصة XRG العالمية للمواد الكيماوية" التي تهدف لأن تكون ضمن أكبر 5 شركات عالمية للكيماويات، وستركز على إنتاج وتوفير المنتجات الكيماوية والمتخصصة الضرورية للحياة المعاصرة لتلبية الزيادة المتوقعة بنسبة 70% في الطلب العالمي على الكيماويات بحلول عام 2050.

والمنصة الثانية هي "منصة XRG العالمية للغاز" التي ستُركز على بناء محفظة أعمال عالمية متكاملة في مجال الغاز للمساهمة في تلبية الزيادة المتوقعة بنسبة 15% في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي على مدى العقد المقبل، باعتباره وقوداً انتقالياً مهماً، إضافة إلى الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65% بحلول عام 2050.

والمنصة الثالثة هي "منصة XRG للطاقات منخفضة الكربون" التي ستركز على الاستثمار في الحلول الضرورية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقات منخفضة الكربون وتقنيات خفض الانبعاثات لدفع النمو الاقتصادي خلال مرحلة الانتقال في قطاع الطاقة.

ومن المتوقع أن ينمو سوق الأمونيا منخفضة الكربون وحدها بما يتراوح ما بين 70-90 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040 مقارنة بالطلب الحالي الذي يقارب الصفر.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها إنه تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بتنفيذ مشاريع واستثمارات تدعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات وترسخ مكانتها العالمية الرائدة في مختلف القطاعات الاستراتيجية، وتنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة "أدنوك" بإعطاء الأولوية لتحقيق النمو النوعي، يمثل إطلاق شركة ’XRG‘ فصلاً جديداً في النقلة النوعية التي تنفذها "أدنوك‘".

وأضاف أنه استناداً إلى سجل ’أدنوك‘ الحافل بالخبرات والإنجازات في مجال الطاقة وتنفيذ الاستثمارات الاستراتيجية، وشبكة شركائها العالميين، وحضورها الواسع في الأسواق الدولية، ستساهم الشركة الجديدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوفير الطاقة والمنتجات الضرورية لتحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم ن ونحن مستمرون في التزامنا بالتركيز على خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين وترسيخ مكانة دولة الإمارات وأبوظبي الرائدة عالمياً في مجالي الطاقة والكيماويات.

و من المخطط أن تبدأ الشركة الجديدة مزاولة أعمالها رسمياً في الربع الأول من عام 2025 على أن يتم تنظيم يوم عالمي حول استراتيجية الشركة في العام نفسه.