ميركاتو يحتفل بعيد الاتحاد بفعاليات تجمع بين الترفيه والمرح العائلي

يستعد ميركاتو للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 على طريقته الخاصة، إذ يكتسي بألوان أعلام البلاد وحلة من الأضواء الملونة بألوان العلم الإماراتي، إذ يدعو زواره للاستمتاع بفرحة وفخر الوطن من خلال احتفال مفعم بالحيوية يجمع بين الثقافة والترفيه والمرح العائلي.

وطالب المركز زواره بأن يستمتعوا بعروض ترفيهية مذهلة ويستعدوا لمشاهدة عرض موكب ساحر يضم لاعبي الأكروبات، والمشي على العصي، والمهرجين، والراقصين في أجواء تقليدية مستوحاة من الطابع الإماراتي.

ودعاهم إلى زيارة ميركاتو وتاون سنتر جميرا والاستمتاع باحتفالات عيد الاتحاد ليتعرفوا على تراث وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث رقصة العيالة الإماراتية التقليدية، بالإضافة إلى كرنفال عيد الاتحاد الكبير الذي يجوب شوارع ميركاتو وينشر أجواء الفرح في جميع أروقة ميركاتو ويضم عروض المشي على العصي وورش عمل الأطفال الفنية والحرفية التي تعبر عن حبهم لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تصميم علم الإمارات أو رسم وتلوين الهدايا التذكارية المزينة بألوان علم الاتحاد.

ودعا المركز زواره إلى ألا يفوتوا فرصة الاستمتاع بفنون رسم الحنة التقليدية الخاصة بعيد الاتحاد التي تجسد جمال الفنون المحلية، واختبار معلوماتهم حول الإمارات من خلال لعبة البينغو الممتعة لجميع الأعمار.