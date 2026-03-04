"سالك" تسجل 3.10 مليارات درهم إيرادات في 2025 بنسبة نمو %35.1





أعلنت شركة "سالك المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، اليوم عن نتائجها المالية لفترتي الربع الرابع والسنة المالية المنتهيتين في 31 ديسمبر 2025 ("الربع الرابع 2025" و"السنة المالية 2025")، والتي سجلت ارتفاعاً في إجمالي إيرادات الشركة خلال السنة المالية 2025 بنسبة %35.1 على أساس سنوي ليصل إلى ثلاثة مليارات و96 مليون درهم (3,096.9) مليون درهم، مدعوماً بزيادة قدرها %26.3 على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة %35.8 في السنة المالية 2025 لتصل إلى مليارين و143 مليوندرهم (2,143.9) مليون درهم، بهامش ربح قي بلغ %69.2. وعزت الشركة هذا الأداء القوي في السنة المالية 2025 إلى المساهمة السنوية الكاملة للبوابتين الجديدتين اللتين جرى تشغيلهما في نوفمبر 2024، فضلاً عن التطبيق الناجح لنظام التعرفة المرورية المرنة في نهاة يناير 2025، وإلى جانب استمرار البيئة الاقتصادية المواتية. وفيما يخص نشاط سالك الأساسي في تحصيل التعرفة المرورية، بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 639.1مليون رحلة في السنة المالية 2025، بما فيها 168.6 مليون رحلة في الربع الرابع من عام 2025.

وأكد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك": أن عام 205 شكّل محطةً فارقة في مسيرة "سالك"، إذ تجاوزت الشركة مستهدفاتها الاستراتيجية وحققت تقدماً نوعياً ملموساً، بالتوازي مع تسجيل أداء مالي قوي، مؤكداً أن النتائج المحققة تعكس متانة نموذج أعمالها، وقدرتها على تحقيق نمو مستدام مدفوع بكفاءة تشغيلية عالية ورؤية استراتيجية واضحة.

وقال: "نجحنا في تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 35.1%، مدفوعاً بالتشغيل الناجح لبوابتين جديدتين للتعرفة المرورية، والتطبيق الفعّال لنظام التعرفة المرورية المرنة، بالإضافة إلى النمو المستمر في إجمالي عدد الرحلات

الخاضعة لرسوم التعرفة عبر شبكتنا، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تعكس فاعلية الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة في تعظيم العوائد، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القيمة للمساهمين، وتؤكد استمرارية الزخم الإيجابي في مختلف أنشطة الشركة.

وأضاف معاليه أن نمو عدد الرحلات الخاضعة للتعرفة المرورية خلال عام 2025 يعكس النمو الاقتصادي المتواصل في دبي، وزيادة النشاط السكاني والتجاري والسياحي، مؤكداً أن "سالك" تواصل دورها مكوناً رئيساً في منظومة التنقل الذكي، من خلال نموذج تشغيلي مرن وقابل للتوسع يدعم خطط الإمارة طويلة الأمد.

وأضاف: "واصلنا تنفيذ استراتيجية "سالك" طويلة الأمد من خلال توسيع مصادر الإيرادات الإضافية عبر إبرام شراكات جديدة، تعكس قوة "سالك" وقيمتها المضافة في الحلول التي تقدمها لنموذج أعمال الشركات المستهدفة للشراكات الاستراتيجية والتوسعية، مع الاستمرار في التركيز على تعزيز قوة الميزانية العمومية، والحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال وسياسات توزيع الأرباح. وخلال السنة المالية 2025، أحرزنا تقدماً ملموساً في تنفيذ أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يعزز دور ’سالك‘ في تمكين حلول التنقل المستدامة والذكية التي تتماشى مع رؤية دبي طويلة الأمد.

وأكد الطاير التزام الشركة بمواصلة الابتكار وتعزيز الكفاءة، لترسيخ مكانة "سالك"، شركة ذات أداء مالي قوي وقيمة مستدامة لمساهميها، وبما يواكب طموحات دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد المتقدم والبنية التحتية الذكية.

من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك:"

"حققت ’سالك‘ نتائج قوية في السنة المالية 2025، مؤكدةً مجدداً متانة نموذجها التشغيلي وتقدمها المستمر في تحقيق طموحاتها الاستراتيجية. فقد ارتفع إجمالي عدد الرحلات بنسبة %33.6 على أساس سنوي، فيما نمت إيرادات التعرفة المرورية بنسبة %37.3، مدفوعةً بتشغيل بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية ومواصلة الأثر الإيجابي لتطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة. وتواصل أعمالنا الأساسية المتمثلة في تحصيل التعرفة المرورية تحقيق أداء قوي، بالتوازي مع التوسع المنضبط في الإيرادات الإضافية، بدعم من توسّع نطاق محفظة ’سالك‘ الإلكترونية وشراكاتها في مجال التنقل الرقمي، بما في ذلك التعاون مع ’إعمار مولز‘ و’باركونيك‘ و’ليفا‘. وبالنظر إلى عام 2026، ستقوم سالك بمتابعة التوسع، وذلك من خلال اتفاقيتنا الأخيرة الممتدة لعشر سنوات مع مطارات دبي، والتي ستعزّز دورنا في بنية التنقّل المستقبلية لإمارة دبي. علاوةً على ذلك، تمضي ’سالك‘ قدماً في تطوير حلول الجيل الجديد لشحن المركبات الكهربائية، من خلال تعاونها مع ’شنايدر إلكتريك‘ وVcharge’‘، بالإضافة إلى إتاحة حلول دفع سلسلة للوقود والخدمات عبر شراكتها مع ’اينوك‘. وتسهم هذه المبادرات في تعزيز منظومة التنقل المتكاملة التي تطورها ’سالك‘، ودعم نمو مستدام طويل الأمد".

وأضاف الحداد: " ما زلنا متفائلين إزاء الآفاق الاقتصادية لإمارة دبي، في ضوء استمرار النمو السكاني وازدهار قطاع السياحة، وهو ما نعتقد أنه سيواصل دعم الأداء القوي للشركة. ومع الزخم التشغيلي المتين، والتدفقات النقدية القوية، والميزانية العمومية المدعومة برأس مال قوي، فإننا واثقون بقدرتنا على تحقيق نمو مستدام وتعزيز القيمة طويلة الأمد للمساهمين، من خلال استمرارنا في توسيع أعمالنا وابتكار حلول جديدة ضمن منظومة التنقل والخدمات المرتبطة بها".

إجمالي عدد الرحلات: شهد إجمالي عدد الرحلات التي أُجريت عبر بوابات سالك، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، نمواً بنسبة %33.6 على أساس سنوي في السنة المالية 2025، مُسجِّلًا 852.7 مليون رحلة، مدفوعاً بزيادة قوية بنسبة %22.0 على أساس سنوي في عدد الرحلات خلال الربع الرابع من عام 2025 ليصل إلى 224.3 مليون رحلة. وجاء هذا النمو مدعوماً بالمساهمات السنوية للبوابتين التي تم تشغيلها في نوفمبر 2024، إلى جانب البيئة الاقتصادية المواتية، وقوة الطلب السياحي، واستمرار النمو السكاني في إمارة دبي.

• الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة: بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 168.6مليون رحلة في الربع الرابع من عام 2025، بعد أن بلغ 152.2 مليون رحلة في الربع الثالث من عام 2025. بلغ عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة خلال أوقات الذروة (6 دراهم) نحو 59.9 مليون رحلة، فيما وصل عدد الرحلات خلال فترة خارج أوقات الذروة (4 دراهم) إلى 91.1مليون رحلة. ومثّل الربع الرابع من عام 2025 مرور أحد عشر شهرًا منذ تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة.

• رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية: حافظت على أدائها القوي خلال السنة المالية 2025، فارتفعت بنسبة %37.3 على أساس سنوي لتصل إلى 2,736.1 مليون درهم، وبنسبة %27.0 على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025 لتصل إلى 724.0 مليون درهم. ويُعزى نمو رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية بشكل رئيسي إلى تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة الجديد منذ نهاية شهر يناير 2025، بالإضافة إلى الزيادة في حجم الحركة نتيجة تشغيل البوابتين الجديدتين.

• المخالفات: بلغت الإيرادات من المخالفات 280.6 مليون درهم في السنة المالية 2025، مشكلة نسبة 9.1% من إجمالي الإيرادات مقارنة بنسبة 10.3% في السنة المالية 2024.

• إيرادات تفعيل بطاقات "سالك": ارتفعت بنسبة %14.8 على أساس سنوي لتصل إلى 46.9 مليون درهم في السنة المالية 2025، مدعومةً بنمو عدد السيارات المسجلة بنسبة 8.7% في عام 2025. وساهمت رسوم تفعيل بطاقات سالك بنسبة %1.5 من إجمالي الإيرادات في الربع الرابع من عام 2025.

• إجمالي مصادر الإيرادات الإضافية: بلغ 24.0 مليون درهم خلال السنة المالية 2025، وذلك بدعم من حلول مواقف السيارات في إطار الشراكة المبرمة مع إعمار مولز وباركونيك، مسجلةً زيادةً ملحوظةً تجاوزت %300 مقارنةً بالسنة المالية 2024. بالإضافة إلى ذلك، شهدت شراكة سالك مع مجموعة ليڤا زخماً إضافياً في السنة المالية 2025.

الأداء المالي

واصلت سالك تحقيق أداء مالي قوي خلال السنة المالية 2025: مع ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة %35.1 على أساس سنوي ليصل إلى 3,096.9 مليون درهم، وارتفاع الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة %35.8 على أساس سنوي مع هامش قوي قدره %69.2، والمحافظة على مركز مالي قوي.

بلغت أرباح سالك قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2,143.9 مليون درهم في السنة المالية 2025، بزيادة قدرها %35.8 على أساس سنوي، مع نمو الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الرابع من عام 2025 بنسبة %20.7 على أساس سنوي لتصل إلى 560.2 مليون درهم. وصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى %69.2 في السنة المالية 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 33 نقطة أساس على أساس سنوي مقارنةً بـ %68.9 في السنة المالية 2024. في حين بلغ الهامش قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء %68.2 في الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً بـ %71.3 في الربع الرابع من عام 2024.

بلغ صافي أرباح سالك قبل احتساب الضرائب 1,707.0 مليون درهم في السنة المالية 2025، مسجلاً زيادةً بنسبة %33.4 على أساس سنوي. وبلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 450.1 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة %19.6 على أساس سنوي، رغم انخفاض إيرادات التمويل وارتفاع تكاليف التمويل في هذه الفترة.

بلغ صافي أرباح سالك بعد احتساب الضرائب 1,553.4 مليون درهم في السنة المالية 2025، بزيادةٍ قدرها %33.4 على أساس سنوي، في حين بلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب 409.6 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2025، بزيادة قدرها %19.6 على أساس سنوي. وارتفع هامش صافي الربح بنسبة %50.2 في السنة المالية 2025 مقارنةً بـ %50.8 في السنة المالية 2024.

في ضوء الأداء القوي الذي حققته الشركة خلال السنة المالية 2025 ، اقترح مجلس إدارة "سالك" توزيع أرباح إجمالية بقيمة 890.3 مليون درهم تُصرف خلال النصف الأول من عام 2026 (بما يعادل 11.8712 فلساً للسهم الواحد). ويتضمن ذلك توزيع أرباح نقدية بقيمة 782.5 مليون درهم، وهي تمثل توزيع بنسبة 100٪ من صافي أرباح النصف الثاني من عام 2025 بزيادة قدرها 33.4 ٪ على أساس سنوي مقارنة بالأرباح النقدية المعلنة عن السنة المالية 2024؛ إضافةً إلى توزيع أرباح استثنائية بقيمة 107.8 مليون درهم، يمثل هذا التوزيع جزءاً من الأرباح المحتجزة التي تعادل تكاليف التمويل للسنتين الماليتين 2024 و2025 (بعد خصم الضريبة) المسجلة على ديون الشركة مع هيئة الطرق والمواصلات.

سجلت الشركة صافي رصيد رأس مال عامل بمستوى قدره 672.8- مليون درهم في 31 ديسمبر 2025، أي ما يعادل %21.7 كنسبة مئوية من الإيرادات السنوية، مقارنةً بـ %19.1 في الأشهر التسعة الأولى من 2025. ويأتي الانخفاض في صافي رأس المال العامل في آخر 4 أرباع متتالية مقارنة بالفترات السابقة مدفوعاً بشكل رئيسي بالدفعات نصف السنوية الخاصة بحقوق امتياز البوابات الجديدة. وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2025، بلغ صافي الدين 4,799.2 مليون درهم، بانخفاض قدره %10.1 عن 5,336.7 مليون درهم في نهاية الربع الثالث من 2025. وبذلك تصل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الاثني عشر شهراً المتتالية إلى 2.24 ضعفاً في الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً مع 2.61 ضعفاً في نهاية الربع الثالث من 2025، وأقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة والبالغ 5.0 أضعاف.