"أدنوك للتوزيع": نعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سلامة كوادرنا وحماية مرافقنا

أكدت شركة "أدنوك للتوزيع" أنها تتابع عن كثب التطورات الراهنة في الإمارات ومنطقة الخليج بشكل عام، وتعمل بتنسيق وثيق مع الجهات المختصة في الدولة لضمان سلامة كوادرنا، وحماية مرافقنا، واستمرارية عملياتنا.

وأشارت في بيان - الى استمرار عمليات شركة "أدنوك للتوزيع" حالياً كالمعتاد، كما تحافظ الشركة على متانة أوضاعها التشغيلية والمالية.

ولم يترتب على التطورات الإقليمية الأخيرة أي تأثير رئيسي على أعمال الشركة أو سيولتها أو مركزها المالي.

وأكد البيان أنه تم وضع خطط فعالة للطوارئ وضمان استمرارية الأعمال، مدعومة باستجابة سريعة واحترافية من فرقنا المدربة التي تدير العمليات التشغيلية في المواقع حالياً.

وستستمر الشركة في متابعة الوضع عن كثب، وستقوم بتقديم أي تحديثات إضافية في حال حدوث أي مستجدات رئيسية.

واختتم البيان بملاحظة حول البيانات المستقبلية، مشيراً الى أن البيانات الواردة تقييم الشركة حتى تاريخ صدور البيان. وذلك استناداً إلى المعلومات المتاحة حالياً، وهي قابلة للمراجعة في ضوء تطور الأوضاع. وستقوم الشركة بتقديم تحديثات إضافية في حال حدوث أي تطورات جوهرية.