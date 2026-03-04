"دبي التجاري" يؤكد استمرارية عملياته التشغيلية

أكد بنك دبي التجاري، تواصل جميع الخدمات المصرفية والأنظمة والمنصات الرقمية وقنوات خدمة المتعاملين عملها بشكل طبيعي ومنتظم، دون أي انقطاع على مستوى الفروع والخدمات المصرفية الرقمية والخدمات عن بُعد ، مشيراً الى متانة مركزه المالي وقوة جاهزيته التشغيلية والتزامه الراسخ بدعم المتعاملين وقطاع الأعمال في الدولة، في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "تتمثل أولويتنا في ضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية دون انقطاع والحفاظ على مستوى عالٍ ومتسق من التفاعل مع المتعاملين عبر الفروع والقنوات الرقمية ومنصات إدارة العلاقات. نواصل أعمالنا بشكل طبيعي عبر جميع الفروع والقنوات، مدعومين بمركز سيولة قوي وقاعدة رأسمالية متينة. إن قوة ميزانيتنا العمومية ونهجنا المحافظ في إدارة المخاطر وتنوع أعمالنا، تُمكّننا من التعامل بثقة مع المتغيرات الراهنة والاستمرار في دعم عملائنا واقتصاد الدولة."وتواصل شبكة الفروع وأنظمتنا المصرفية الأساسية، وجميع قنوات خدمة المتعاملين عملها بشكل طبيعي، مع توفر الخدمات دون انقطاع عبر أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال والمؤسسات. كما تظل أطر استمرارية الأعمال والمرونة التشغيلية مفعّلة بالكامل، بما يضمن استقرار الخدمات واستباقية إدارة المخاطر.

ويعتمد البنك نموذج خدمة متكامل متعدد القنوات يجمع ما بين شبكة فروع منتشرة على مستوى الدولة ومنصات رقمية وخدمات مصرفية عن بُعد تعمل بكامل طاقتها، ما يضمن استمرارية وصول المتعاملين إلى خدماتهم المصرفية دون انقطاع تحت أي ظرف.