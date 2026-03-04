"دو": نعمل بشكل طبيعي مع توفر خدمات الاتصالات

أعلنت "دو" أن بنيتها التحتية للشبكة وأنظمتها الأساسية وقنوات خدمة العملاء تواصل العمل بصورة طبيعية، مع توفر كامل خدمات الاتصالات عبر قطاعات الهاتف المٌتحرك، والهاتف الثابت، وقطاع المؤسسات.

وأكدت الشركة أن أطر استمرارية أعمالها لا تزال فعالة بالكامل، بما يضمن الجاهزية التشغيلية والإدارة الاستباقية للتعامل مع أي تحديات.

وبصفتها مزوداً رئيسياً للبنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات، تواصل "دو" تقديم خدمات اتصال حيوية للأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية.

وأكدت الشركة أن الطلب على خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة وحلول المؤسسات الموثوقة يتعزز بدعم من حيوية قطاع الاتصالات وقدرته على تلبية احتياجات العملاء، واستمراره في دعم مسيرة التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني.

وتوفر "دو" حالياً خدماتها لنحو 9.7 ملايين مشترك في خدمات الهاتف المحمول، و735 ألف مشترك في خدمات الهاتف الثابت، ما يعكس اتساع قاعدة عملائها وقوة نموذج أعمالها.

مرونة

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": إن "أولويتنا هي ضمان استمرارية خدمات الاتصالات دون انقطاع، والحفاظ على مرونة العمليات التشغيلية، مع وضع سلامة موظفينا في المقام الأول.

ومن خلال عملياتها التشغيلية للبنية التحتية الوطنية الحيوية لقطاع الاتصالات، فإن (دو) تواصل التزامها بالدور المحوري لترسيخ ازدهار ونمو اقتصاد دولة الإمارات.

وفي حين نواصل متابعة التطورات الحالية عن كثب، فإن أسس أعمالنا تظل قوية وراسخة، ومدعومة بقاعدة إيرادات متجددة، وإدارة رأسمالية مُنضبطة، ومركز سيولة قوي.

وتابع: نؤكد التزامنا بتنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، بما يشمل الاستثمار في شبكات الجيل الخامس، والبنية التحتية للألياف الضوئية، والحلول الرقمية لقطاع المؤسسات، والتكنولوجيا المالية، وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، مع الحفاظ على نهج متوازن ومستدام في تعظيم عوائد المساهمين."