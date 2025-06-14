الاتحاد للطيران تستأنف رحلاتها إلى الأردن ولبنان الأحد





أعلنت الاتحاد للطيران عن استمرارها في تعليق عدد من رحلاتها بسبب إغلاق المجال الجوي والوضع الإقليمي الراهن، وقالت الناقلة في بيان إن الرحلات الجوية بين أبوظبي وتل أبيب، لا تزال ملغاة أيام 14 و15 و16 يونيو، وأنها ستُستأنف الرحلات الجوية بين أبوظبي وعمّان، للرحلتين رقم EY 591/592، وبين أبوظبي وبيروت، للرحلتين رقم EY 581/582، في 15 يونيو مع تعديل في توقيت الرحلات للمسافرين الذين لديهم حجوزات حالية فقط في هذه المرحلة.

وقالت في البيان إنها ستستمر في تغيير مسار عدد من الرحلات نظراً إلى إغلاق المجال الجوي في بعض من أنحاء الشرق الأوسط. إننا نراقب الوضع في المنطقة باستمرار، ونبقى على اتصال وثيق مع السلطات المعنية في ما يتعلق بالتطورات، مشيرة إلى أنه لن يسمح للمسافرين في رحلات عبور عبر أبوظبي على الرحلات الملغاة بالسفر من مطار المغادرة.

وتتولى فرق العمل التابعة للاتحاد للطيران مساعدة الضيوف على ترتيبات سفرهم. يرجى من الضيوف الكرام الاطلاع على حالة رحلاتهم عبر موقع الشركة etihad.com، أو على تطبيق الأجهزة المحمولة، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران.

وقالت إن سلامة ضيوفنا وطواقمنا الجوية تحتل قمة أولوياتنا ونأسف لأي إزعاج قد يطرأ جراء هذا الإلغاء.