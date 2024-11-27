معرض"الخمسة الكبار" بدبي يسلط الضوء على تعزيز الكفاءة التشغيلية بقطاع الإنشاءات

تسلط النسخة الخامسة والأربعون من معرض الخمسة الكبار Big 5 Global، -أبرز حدث لقطاع البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا- الضوء على المشاريع قيد التنفيذ والتي تبلغ قيمتها نحو 9 تريليونات دولار، وذلك خلال أعمالها التي انطلقت أمس وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة قادة حكومات وخبراء ومبتكرين وصانعي سياسات.

يشمل المعرض عدة فعاليات مصاحبة وهي LiveableCitiesX وFuture FM و GeoWorld، وقمة GeoWorld وقمة IFMA Global للشرق الأوسط.

كان معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية قد افتتح أعمال قمة القادة في معرض الخمسة الكبار والتي ضمت صناع السياسات وقادة الحكومات والمبتكرين لتبادل الأفكار حول سبل تطوير القطاع.

وجمعت قمة IFMA Global للشرق الأوسط قادة صناعة إدارة المرافق من جميع أنحاء العالم لإعادة تعريف مستقبل هذا المجال، مع التركيز على الابتكارات والاستراتيجيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة.

وأكد الدكتور حسني غديرة، مدير المشاركة البحثية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، خلال قمة GeoWorld أهمية الاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية وعلم المياه الحضرية لتحديد المناطق المعرضة للخطر أثناء الظروف الجوية القاسية وتنفيذ حلول فعالة في المنطقة.

وقالت جوزين هيجمانز، نائبة الرئيس لفعاليات الإنشاءات بشركة "دي إم جي إيفينتس" إن المعرض منصة مهمة لاجتماع قادة قطاع الانشاءات لتبادل الأفكار والرؤى من أجل مستقبل القطاع.

وأوضحت أن اليوم الأول شهد توقيع شركات عدّة اتفاقيّات شراكة وصفقات جديدة، ما أظهر النمو المستمر والأهمية التي يحظى بها معرض الخمسة الكبار بوصفه منصّة للتعاون والابتكار في قطاع التنمية الحضرية والبناء.

وقال إبراهيم إمام، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "بلانرادار"، إن المعرض فرصة لاستعراض أحدث الابتكارات في مجال إدارة مشاريع البناء، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير حلول مبتكرة تدعم قطاعي الإنشاءات والعقارات.

وأشار إلى أن منصة "بلانرادار" تساهم في تحقيق أهداف الاستدامة في قطاع البناء من خلال العديد من الميزات التي تهدف إلى تحسين كفاءة الموارد وتقليل الهدر وتعزيز ممارسات البناء الذكية والمستدامة.

وقال ثامر المشرفي، المدير العام للتسويق والفعاليات للصادرات السعودية، إن معرض الخمسة الكبار Big 5 Global، يعد مسرحا عالميا للتواصل مع الشركاء الدوليين، وتسليط الضوء على العلامة التجارية "صنع في السعودية"، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، وتعزيز الالتزام بدفع النمو والتنمية المستدامة في قطاع البناء.

وخلال فعاليات المعرض، أبرمت شركات رائدة صفقات وشراكات رئيسية تسلط الضوء على دور الحدث في دفع نمو الأعمال.

ووقعت الشركة الألمانية BAUER Maschinen GmbH وشركة Pinnacle International Piling في الإمارات اتفاقية شراكة لتقديم حلول متطورة ومستدامة لقطاع المرافق في المنطقة، فيما وقعت شركة WhiteHelmet، المتخصصة في تكنولوجيا البناء، مذكرة تفاهم مع شركة SB Scaffolding الهندية .