طيران الإمارات تمدد تعليق عملياتها من وإلى مطار دبي

أعلنت طيران الإمارات تمديد تعليق جميع عملياتها من وإلى مطار دبي بشكل مؤقت، نتيجة استمرار إغلاقات متعددة في المجالات الجوية الإقليمية. وأوضحت الشركة أن التعليق سيستمر حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت الإمارات (15:00) يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2026.

وأكدت الناقلة أن الوضع ما زال متغيراً ويخضع للتقييم المستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، داعية المسافرين إلى متابعة آخر المستجدات التشغيلية عبر موقعها الإلكتروني، والتحقق من بريدهم الإلكتروني للاطلاع على أي إشعارات تتعلق بتغييرات أو إلغاءات الرحلات قبل التوجه إلى المطار.

وفي إطار التسهيلات المقدمة للعملاء المتأثرين، أوضحت الشركة إمكانية إعادة الحجز على رحلات بديلة إلى الوجهة المقصودة للسفر في موعد أقصاه 20 مارس 2026. وأشارت إلى أن المسافرين الذين أتموا حجزهم عبر وكلاء سفر ينبغي عليهم التواصل مع وكلائهم، فيما يمكن للذين حجزوا مباشرة مع طيران الإمارات التواصل مع الشركة لإتمام الإجراءات.

كما أتاحت الشركة خيار استرداد قيمة التذكرة عبر تعبئة نموذج الاسترداد للحجوزات المباشرة، مع توجيه الحجوزات التي تمت عبر وكلاء السفر إلى مراجعة الوكلاء المعنيين.

وشددت طيران الإمارات على ضرورة التحقق من حالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار، لافتة إلى أن جميع نقاط إنهاء إجراءات السفر داخل مدينة دبي مغلقة مؤقتاً حتى إشعار آخر.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن سلامة وأمن الركاب وأطقم الطيران تظل على رأس أولوياتها، مع الاعتذار عن أي إزعاج ناتج عن هذه الاضطرابات، مؤكدة استمرارها في مراقبة الوضع والتواصل مع الجهات المختصة.