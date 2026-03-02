إغلاق ناسداك دبي مؤقتاً

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، الجهة المستقلة المنظمة للأنشطة المصرفية والخدمات المالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، عن الإغلاق المؤقت لناسداك دبي، اعتباراً من اليوم الاثنين 2 مارس 2026 وحتى إشعارٍ آخر.

وتُعد ناسداك دبي البورصة المالية الدولية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، حيث توفر منصة للمستثمرين الإقليميين والعالميين لتداول الأسهم والمشتقات والصكوك والسندات التقليدية.

وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية متابعة التطورات في المنطقة عن كثب، كما تبقى على تواصل منتظم مع الجهات المحلية والإرشادات ذات الصلة.

وتعتبر سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) الجهة المنظمة للخدمات المالية التي تُمارس في ومن خلال مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وهو منطقة حرة مالية متخصصة في دبي.

وتشمل الولاية التنظيمية للسلطة إدارة الأصول، والخدمات المصرفية والائتمانية، والأوراق المالية، وصناديق الاستثمار الجماعي، وخدمات الحفظ والأمناء، وتداول العقود الآجلة للسلع، والتمويل الإسلامي، والتأمين، ومنصات التمويل الجماعي، وخدمات الأموال، وبورصة دولية للأسهم، وبورصة دولية لمشتقات السلع.

وبالإضافة إلى تنظيم الخدمات المالية والخدمات المساندة، تتولى السلطة مسؤولية تطبيق تشريعات مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) التي تنطبق على الشركات المرخصة والأنشطة والمهن غير المالية المحددة في مركز دبي المالي العالمي.

