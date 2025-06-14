«سيجما انتربرايزس» السويسرية تطرح أحدث تقنيات الروبوتات في الإمارات

استعرضت شركة سيجما انتربرايزس حلول الروبوتات والطائرات المسيرة السويسرية الدقيقة من أني بوتيكس، وفلايبيليتي، ووينغترا، خلال فعاليات معرض التكنولوجيا المستقبلية السويسري الأول، الذي أقيم في أبوظبي مؤخراً. وقد حصلت سيجما، التي تمثل عدداً من منتجات التكنولوجيا والهندسة العالمية في منطقة الخليج، على حقوق التوزيع الحصرية لشركات أني بوتيكس، وفلايبيليتي، ووينغترا السويسرية في الإمارات. وتعمل الشركة حالياً على نشر هذه الحلول مع عملائها، مقدمة حلولاً شاملة وتدريباً وخدمات ما بعد البيع.

وتشهد صناعة الطائرات المسيرة والروبوتات تطوراً ملحوظاً في جميع أنحاء العالم، وكذلك في الشرق الأوسط، حيث تولت دولة الإمارات دوراً ريادياً في نشرها تدريجياً في الدوائر الحكومية والمرافق العامة، بالإضافة إلى إدخال المركبات ذاتية القيادة وسيارات الأجرة الطائرة، بهدف تحويل بنيتها التحتية الحضرية إلى مدن ذكية، حيث ستلعب الطائرات المسيرة والآلات والروبوتات والذكاء الاصطناعي دوراً محورياً.

وسيؤدي طرح شركة سيجما انتربرايزس لأفضل تقنيات الروبوتات في العالم من أني بوتيكس بدقة سويسرية في المنطقة إلى زيادة إيرادات سوق الروبوتات إلى 241.95 مليون دولار أمريكي في الإمارات العربية المتحدة هذا العام، مع هيمنة روبوتات الخدمة على السوق بقيمة سوقية متوقعة تبلغ 223.75 مليون دولار أمريكي.

من المتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.45%، ليصل إلى 360.12 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.

وصرح الدكتور آرثر ماتلي، السفير السويسري لدى الإمارات، بأن حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وسويسرا تجاوز 2.5 مليار دولار أمريكي. وأضاف: «في عالم دائم التطور نشهد ثورة هادئة من خلال تطور الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والروبوتات، وعلوم البيانات، وتكنولوجيا الدقة، والابتكار، بالإضافة إلى تطوير تكنولوجيا الطائرات المسيرة. ومن خلال أخلاقياتنا المشتركة في الدقة والابتكار نؤكد لكم أن الآلات لن تحل محلنا، بل ستحمينا. وستحدد دقة بياناتها فعالية المدن الذكية الجديدة، التي تُبنى حول العالم». تُمثل شراكة شركة سيجما انتربرايزس مع شركات التكنولوجيا السويسرية الرائدة تعاوناً مهماً بين البلدين اللذين يتشاركان أيديولوجيات متشابهة في الابتكار والتكنولوجيا. تمثل هذه الشراكة علامة فارقة في علاقتنا، وتمثل بداية تعاون إماراتي سويسري، من شأنه تعزيز الروابط بين الإمارات وسويسرا.

وأضاف الدكتور آرثر ماتلي «اليوم لا نحتفل بالتكنولوجيا فحسب بل نحتفل أيضاً بالرسالة والتعاون والروح الريادية، التي تدفع الابتكار إلى الأمام. إن شركات أني بوتيكس وفلايبيليتي ووينجترا لا تُصنّع الآلات فحسب؛ بل هي رواد المستقبل». واختتم قائلاً: «إنهم يجمعون بين الابتكار والذكاء الاصطناعي والدقة السويسرية لتطوير أدوات أكثر ذكاء، تفيد مختلف الصناعات».

وقال شربل خوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مزروعي الدولية: «مجموعة مزروعي هي تكتل أعمال متنوع، له مصالح في قطاعات التجارة والبناء والخدمات والعقارات والنفط والغاز، بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عقود. ونحن نقدم أحدث الحلول الصناعية لدعم اقتصادنا بأفضل الخدمات والحلول».

وسجّلت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، الجهة المنظمة لصناعة الطائرات المسيرة، ما يقرب من 24,000 طائرة مسيرة صناعية وتجارية، بالإضافة إلى أكثر من 100 ترخيص تجاري يتعلق باستخدام الطائرات المسيرة، بما في ذلك تأجيرها، وتقديم خدمات عرضها.