مثلث قرية جميرا يستقبل أحدث مشاريع الإمارات العقارية بـ 350 مليون درهم

أطلقت مجموعة الإمارات العقارية أحدث مشاريعها في قلب مثلث قرية جميرا (JVT) بدبي، تحت رعاية سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ويضم مشروع «أزهى ميلينيوم ريزيدنسز»، الذي تبلغ قيمته 350 مليون درهم مجموعة رائعة من الشقق السكنية والبالغ عددها 196 شقة تحمل علامة ميلينيوم للفنادق والمنتجعات ومساحات البيع بالتجزئة المنسقة عند اكتماله في الربع الرابع من عام 2027.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي«يُعدّ مشروع أزهى ميلينيوم ريزيدنسز إضافةً فريدةً إلى محفظة دبي المتميزة من المنازل ذات العلامات التجارية الفاخرة. يُجسّد المشروع وجهة جمالية ويحتوي على جميع سبل الرقيّ والراحة، مما يُعزز جاذبية دبي كوجهة سكنية مثالية لعشاق الفخامة».

وسجلت دبي معاملاتٍ لأكثر من 13,000 وحدة سكنية تحمل علامة تجارية في عام 2024، بزيادة قدرها 43% عن عام 2023، وفقًا لتقارير شركة جلوبال براندد ريزيدنسز (GBR)، المتخصصة في استخبارات السوق والاستشارات العقارية. وتفخر دبي حاليًا بامتلاكها 43,000 منزل في 132 مشروعًا سكنيًا فاخرًا، وتتطلع إلى زيادة مخزونها بأكثر من الضعف خلال السنوات الخمس المقبلة، وستساعد العقارات مثل أزهى ميلينيوم ريزيدنسز في الحفاظ على مستوى العرض على المدى الطويل، حيث يتوقع السوق ارتفاع الطلب نتيجةً لتدفق الأفراد ذوي الثروات العالية خلال العقد المقبل.

وقال محمد حجازي، المدير العام لمجموعة الإمارات العقارية: «يأتي إطلاق مشروع أزهى في وقتٍ تشهد فيه دبي استقطابًا كبيرًا من المستثمرين الأثرياء. صُممت كل وحدة سكنية بإتقان لتجسد جوهر الحياة الفاخرة. تُضيف فنادق ومنتجعات ميلينيوم قيمةً جوهريةً للمنازل، واعدةً بتجربة لا مثيل لها بفضل خدمات الضيافة المميزة التي تقدمها».

وأضاف حجازي:«سيُوسّع هذا خيارات العقارات الفاخرة، ويُساعد أصحاب الثروات العالمية على الإقامة في دبي.»