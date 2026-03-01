Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
أعمال

إغلاق سوقي دبي وأبوظبي لمدة يومين

undefined's profile picture

البيان

دبي

أعلنت هيئة سوق المال إغلاق أسواق رأس المال في الدولة (سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي)، غداً الاثنين الموافق 2 مارس وبعد غدٍ الثلاثاء 3 مارس، وذلك تنفيذاً للمهام الرقابية والتنظيمية للهيئة، وعملاً بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

وأكدت الهيئة أنها ستواصل متابعة التطورات في المنطقة عن كثب، وتقييم الأوضاع بصورة مستمرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية على ضوء التطورات والمستجدات.

وتهيب الهيئة بكافة المعنيين متابعة القنوات الرسمية الخاصة بهيئة سوق المال وسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي للاطلاع على أي مستجدات لاحقة.