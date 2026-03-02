11983 حساباً جديداً بسوق دبي في شهرين

عزز سوق دبي المالي جاذبيته الاستثمارية مضيفاً 11983 حساباً جديداً أول شهرين من العام الجاري، بفضل تنوع الخيارات الاستثمارية ومكاسب الشركات والمؤسسات القوية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي 11 ألفاً و983 حساباً جديداً للمستثمرين من أول يناير حتى نهاية فبراير، مقارنة بـ13 ألفاً و735 حساباً خلال الفترة نفسها من عام 2025. ووفق رصد لـ«البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6339 حساباً في يناير و5644 حساباً في فبراير الماضي.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال» للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال أول شهرين من العام الجاري بواقع 4559 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 2364 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 1310 حسابات، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 1180 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 763 حساباً، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 473 حساباً، يليه «الدولية للأوراق المالية» 403 حسابات.

في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 27 شركة حالياً، أكثر من 1.27 مليون صفقة خلال شهرين، على نحو 21.44 مليار سهم بقيمة جاوزت 71.54 مليار درهم.

وجاءت «هيرميس – الإمارات» في الصدارة بعد تنفيذ 285.7 ألف صفقة بقيمة 16.4 مليار درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 182.34 ألف صفقة قيمتها 8.13 مليارات درهم، و«أرقام للأوراق المالية» بواقع 174.5 ألف صفقة تعادل قيمتها 8.46 مليارات درهم.