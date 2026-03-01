جمارك دبي تعزز جاهزيتها لمستقبل أكثر تنافسية ببرنامج المرونة المؤسسية

أطلقت جمارك دبي برنامج المرونة المؤسسية، في خطوة استراتيجية تعكس توجه الدائرة نحو تعزيز جاهزيتها المؤسسية ورفع قدرتها على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة واستباقية. ويأتي هذا الإطلاق ضمن رؤية الدائرة لترسيخ مكانتها كمؤسسة رائدة قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، وضمان استمرارية الأعمال، والحفاظ على تنافسية دبي كمركز تجاري عالمي.

وخلال الجلسة الافتتاحية، قال الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: "في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، لم تعد المرونة المؤسسية خياراً تنظيمياً، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لضمان استدامة الأداء وحماية المكتسبات وتعزيز الجاهزية للمستقبل."

وأضاف بوسناد أن برنامج المرونة المؤسسية في جمارك دبي يشكل إطاراً مؤسسياً متكاملاً يعزز القدرة على استباق وإدارة المخاطر بكفاءة، ويضمن استمرارية الأعمال، ويرفع جاهزية الدائرة للتعامل بمرونة وفعالية مع مختلف المتغيرات والسيناريوهات. وأكد أن البرنامج لا يقتصر على السياسات أو الإجراءات، بل يقوم على ثقافة مؤسسية واعية، ومنظومة عمل مرنة، وموارد بشرية قادرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وأشار مدير عام جمارك دبي إلى أن ترسيخ المرونة المؤسسية ينطلق من وضوح الرؤية الاستراتيجية، ويتعزز عبر تكامل الجهود بين القطاعات، ورفع الجاهزية الرقمية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وربط التخطيط الاستراتيجي بإدارة المخاطر والفرص. كما أكد أهمية تكريس المرونة كنهج عمل مستدام، لا كاستجابة ظرفية للأزمات.

واختتم بوسناد بالتأكيد على أن نجاح هذا البرنامج يعتمد على الالتزام المؤسسي وتكامل الأدوار بين مختلف القطاعات، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة والعمل بروح الفريق الواحد، قائلاً: "نعمل على تطوير نموذج مؤسسي متقدم يعزز حماية المصالح الوطنية، ويدعم تنافسية دبي العالمية، ويرسخ ثقة الشركاء والمتعاملين، ويواكب المتغيرات بكفاءة واستباقية".

وجرى خلال الفعالية تقديم عرض تنفيذي متكامل لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية في جمارك دبي، استعرض الإطار الاستراتيجي للمرونة ومحركاتها الرئيسة، ومنهجية تطبيقها، ومراحلها التنفيذية، إلى جانب الأثر المتوقع على مستوى الجاهزية المؤسسية واستدامة الأداء. وتم التأكيد أن نجاح هذا التحول يرتكز على تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات والوحدات، باعتبار المرونة مسؤولية مؤسسية شاملة لا تقتصر على إطار تنظيمي محدد.

ويأتي ذلك في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به جمارك دبي ضمن منظومة التجارة العالمية، حيث شهد عام 2025 مرور ما يقارب تريليون دولار من التجارة عبر دبي، وإنجاز أكثر من 40 مليون معاملة جمركية بمتوسط زمن تخليص لا يتجاوز خمس دقائق، إضافة إلى استقبال 96 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي، أتم 99.6% منهم إجراءات التخليص خلال أقل من عشر دقائق، بما يعكس كفاءة تشغيلية رفيعة وجاهزية مؤسسية متقدمة تواكب أعلى المعايير العالمية.

كما تضمن العرض استعراضاً دقيقاً لآليات التطبيق وأطر التقييم وأفضل الممارسات العالمية المعتمدة، بما يعزز قدرة الدائرة على ترسيخ نهج استباقي متكامل في إدارة المخاطر وتحويل التحديات إلى فرص استراتيجية. وتم تسليط الضوء على أبرز المتغيرات العالمية المتوقعة لعام 2026، وفي مقدمتها التحولات الجيوسياسية، وتصاعد تأثير المجتمعات النشطة، وتسارع سباق التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتنامي أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع التأكيد على أن التعامل الاستراتيجي مع هذه المتغيرات يشكل رافعة لتعزيز المرونة.

وفي هذا السياق، تم إطلاق برنامج رواد المرونة المؤسسية وبرنامج بناء القدرات المرنة الهادف إلى تطوير مهارات الموظفين في الممارسات اليومية والتخطيط الاستراتيجي، وتعزيز الذكاء الجماعي للمخاطر، وتطوير حوكمة واضحة تضمن جاهزية العمليات وسلاسل الإمداد، وتقديم رؤى متقدمة حول بناء القدرات المؤسسية. وعلى هامش الفعالية، تم إطلاق الصفحة الداخلية لبرنامج المرونة المؤسسية التي ستشكل منصة معرفية داعمة للموظفين، في خطوة تعكس التزام جمارك دبي بتعزيز تنافسيتها العالمية ودعم منظومة التجارة في دولة الإمارات وترسيخ مكانة دبي كأكثر المراكز اللوجستية اتصالاً ومرونة عالمياً.