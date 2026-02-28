«أرامكس» تستحوذ على شركة لوجستية إيرلندية

أعلنت شركة أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي، توقيع اتفاقية شراء كامل أسهم شركة هاوثورن لوجستيكس سولوشينز ليمتد؛ شركة خدمات شحن ودعم لوجستي مقرها إيرلندا.

وقالت الشركة في بيان: إن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 2.5 مليون يورو (ما يعادل 10.4 ملايين درهم)، مع إمكانية الحصول على مبلغ إضافي يصل إلى 1.75 مليون يورو وفقاً لتعديلات وشروط الدفع المنصوص عليها في اتفاقية شراء الأسهم.

وبينت أن تمويل الصفقة سيتم بالكامل عبر أصولها، وتم سداد الدفعة للبائعين في تاريخ الإغلاق، في حين سيتم سداد أي دفعات إضافية (إن وجدت) في تاريخ لاحق وفق الشروط المتفق عليها.

وأشارت إلى أن الاستحواذ يتماشى مع استراتيجيتها لتوسيع عملياتها عبر الحدود وتعزيز حضورها في قطاع الشحن، متوقعة أن يظهر الأثر المالي للصفقة ضمن نتائج الربع الأول 2026. وتبلغ قيمة الصفقة 2.5 مليون يورو.

وبعد اكتمال عملية الاستحواذ، ستمتلك أرامكس كامل الأسهم الخاصة بالشركة محل الصفقة. وتتوافق الصفقة مع استراتيجية أرامكس التي تهدف لتوسيع عملياتها عبر الحدود وتعزيز حضورها في قطاع الشحن.

ومن المتوقع أن تحقق العديد من الفوائد للطرفين، بما في ذلك التكامل التشغيلي وتحسين الكفاءة وخلق فرص للتعاون التجاري.